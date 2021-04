Prinz Eisenherz, Jahrgang 2019/2020

Es ist vollbracht, Prinz Eisenherz ist in der Gegenwart angekommen. Bocola veröffentlicht Hal Fosters 1937 gestartete Serie in einer weltweit einzigartigen Edition und optimiert bei Neuauflagen teilweise auch noch die Reproduktion der prächtigen Sonntagsseiten. Seit 2006 sind bei Bocola 17 Bände mit jeweils zwei Jahrgängen der vom Eisenherz-Schöpfer Foster gezeichneten und geschriebenen 1.788 Comic-Seiten erschienen.

In 17 weiteren Hardcover-Ausgaben wurden fast ebenso viele von John Cullen Murphy verantwortete Eisenherz-Seiten veröffentlicht. Im März 2004 übernahm Gary Gianni das Artwork der Ritterserie, hielt jedoch nur acht Jahre durch, bevor er 2012 von Thomas Yeates abgelöst wurde. Dieser erweitert das Epos auch heute noch Woche für Woche um eine prächtige Seite. Zeitnah zum “Eisenherz-Jahresabschluss“ 2020 präsentiert Bocola die in den letzten beiden Jahren in Zeitungen abgedruckten Seiten.

Die Texte stammen von Mark Schultz, der zuvor auch schon mit Gianni zusammenarbeitete. Extra für Bocola hat Yeates das auf jeder Zeitungseite oben links platzierte Prince-Valiant-Logo entfernt, um dadurch nicht den Blick auf sein Artwork zu versperren. Lediglich auf der Eisenherz-Seite vom 6.1.2019, die diesen Band eröffnet ist noch das Logo der Serie zu sehen. Nach dem Tod des langjährigen Übersetzers Wolfgang J. Fuchs hat Uwe Baumann diese Aufgabe übernommen. Ihm gelingt es die einleitenden Rückblendungs-Texte der Zeitungsseiten so zu glätten, dass dadurch der Lesefluss nicht beeinträchtigt wird.

Thomas Yeates schaft es zwar nicht immer die Hauptfigur überzeugend zu Papier zu bringen, doch er bereichert die Saga durch interessante neue Protagonisten. Seine Grafik ist sehr viel weniger kleinteilig als dies bei Foster – trotz seines beeindruckenden Detailreichtums – der Fall war. Yeates kann immerhin mit interessant eingesetzten Schwarzflächen und manchmal recht knalligen Farbgebung punkten.

Mark Schultz hingegen gelingt es ähnlich episch und abwechslungsreich wie Foster zu erzählen. Er setzt weiterhin auf starke weibliche Hauptfiguren und erzählt, wie Eisenherz‘ Gattin Aleta der Königin Makeda hilft, eine souveräne Monarchin zu werden. Die auf den Nebelinseln beginnende Geschichte wird in der nordafrikanischen Wüste hochdramatisch fortgeführt und verwandelt sich danach an der Küste Britanniens in einen Mystery-Thriller. So kann es gerne die nächsten acht Jahrzehnte weitergehen!

