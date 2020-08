Netflix erfreute seine Abonnenten anfangs mit allerlei Marvel-Serien wie Daredevil oder Jessica Jones. Doch da es neue Marvel-Serien künftig nur noch auf Disney+ gibt, hat Netflix einen Deal mit Mark Millar eingefädelt. Dessen Millarworld-Comics wie Space Bandits, Prodigy oder The Magic Order entstanden bereits in Zusammenarbeit mit Designern aus dem Hause Netflix, die Verfilmungen sind allerdings noch nicht in Sicht.

Daher dreht Netflix eigene Filme mit Superhelden-Appeal wie 6 Underground mit Ryan Reynolds (Deadpool) und The Old Guard mit Charlize Theron als Anführerin eine Truppe unsterblicher Söldner oder wildert am Rande des Marvel Cinematic Universe, indem die Gebrüder Anthony und Joe Russo, die das furiose Double-Feature Avengers: Infinity War und Avengers Endgame in Szene setzten, Thor Chris Hemsworth in Tyler Rake: Extraction auf eine bleihaltige Mission schickten.

In die selbe Kerbe haut die gerade online gegangene Netflix-Produktion Project Power. Die Grundidee klingt durchaus vielversprechend: In New Orleans kursieren Drogen, die Superkräfte verleihen. Doch um welche Kraft es sich handelt, ist erst nach dem Schlucken der Pillen zu erfahren…

Die Kämpfer gegen das Drogenkartell spielen immerhin Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man II) und Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises). Dennoch langweilt Project Power aufgrund der trotz eines Budgets von 85 Millionen sehr holperigen Inszenierung. Auch das Drehbuch reißt da nichts mehr raus. Es stammt von Mattson Tomlin, der sich hoffentlich beim demnächst anstehenden The Batman mehr Mühe gegeben hat.

„Project Power“ bei Netflix schauen, hier anklicken

Musik aus diesem Film bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Filme mit Jamie Foxx bei ebay kaufen, hier anklicken