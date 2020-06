Einige Jahre bevor die britischen Hammer Studios weltbekannt für ihre knallbunten und blutigen Horrorfilme wie Frankensteins Fluch und Dracula wurden, hatten sie großen Erfolg mit zwei schwarzweißen Science-Fiction-Thrillern. Diese basierten auf der von Nigel Kneale geschriebenen BBC-Serie The Quatermass Experiment, die 1953 zu einem gewaltigen Publikumserfolg wurde.

Als Hammer die Serie zwei Jahre später zum Spielfilm The Quatermass Xperiment (X, weil “X certificate“ bedeutet, dass der Film erst ab 16 Jahren freigegeben ist) verarbeitete, schrieb der Regisseur Val Guest zusammen mit dem US-Amerikaner Richard Landau das Drehbuch und Kneale, der unzufrieden mit dem Hauptdarsteller Brian Donlevy war, blieb (auch finanziell) außen vor.

Doch das mit einem Budget von 42.000 Pfund gedrehte Resultat konnte voll überzeugen. Nicht der die Hauptrolle des Professor Bernard Quatermass etwas prollig spielende Brian Donlevy hinterließ den stärksten Eindruck, sondern am meisten überzeugte Richard Wordsworth als Astronaut Victor Carroon, der als einziger einen Raketenabsturz in Berkshire überlebt hatte. Wer den nur sparsam geschminkten Wordsworth sieht, dem wird durch dessen Mimik sofort klar, dass er nicht von dieser Welt ist…

Val Guest gelang es mit simplen Effekten maximalen Horror zu verbreiten. Wenn Caroon mit voller Wucht auf einen Kaktus haut, wird klar, dass hier einiges nicht in Ordnung ist. Auch das Alien-Monster, in das sich der Astronaut am Ende des Films verwandelt, verbreitet sehr viel mehr Schrecken, als es aufgrund seiner recht billig zusammengeschusterten Machart eigentlich dürfte.

In den USA lief der Film unter dem Titel Shock, der auch bei uns als Schock übernommen wurde.

Bereits zwei Jahre später entstand der zweite Quatermass-Film, wieder war eine BBC-Serie die Vorlage und erneut führte Guest Regie, der diesmal das Drehbuch gemeinsam mit Nigel Kneale schrieb. Ebenfalls mit dabei war Brian Donlevy.

Der US-Amerikaner war in Hollywood ein beliebter Darsteller für elegante Schurken, z. B. in Cecil B. deMilles Eisenbahn-Western Union Pacific. 1965 spielte Donlevy in Großbritannien die Hauptrolle im Horror-Film The Curse of the Fly, der mehr schlecht als recht den Klassiker Die Fliege fortsetzte.

In Quartermass 2 ist Donlevy recht überzeugend als Professor Quatermass von der “britischen Raumfahrtbehörde“. In dieser Funktion ist er ziemlich erstaunt, als er in einer abgelegenen Gegend in voller Größe den Nachbau einer von ihm geplanten Anlage zur Besiedlung fremder Welten entdeckt. Seltsame Soldaten verjagen ihn, doch Quatermass untersucht die Sache gemeinsam mit seinem Verbündeten Inspector Lomax, den diesmal John Longden anstelle von Jack Warner spielt.

Quatermass und Lomax entdecken, dass ein komplettes Dorf von Außerirdischen kontrolliert und gesteuert wird. Quartermass 2 erhielt bei uns den etwas seltsamen Titel Feinde aus dem Nichts. Auch diesmal gibt es wieder sehr simpel getrickste, aber erstaunlich furchterregende, diesmal sehr viel größere Außerirdische zu bestaunen.

Das Resultat ist nicht nur ein Science-Fiction-Film, sondern zugleich auch ein Prototyp der typischen britischen Form von Verschwörungs-Geschichten, wie sie in englischen Serien wie Mit Schirm, Charme und Melone oder Nummer 6 gerne erzählt werden.

Der dritte Film Quatermass and the Pit (US-Titel: Five Million Years to Earth) entstand 1967, nach einer 10-jährigen Pause, zu einer Zeit als sich Hammer als Lieferant von stilvollen farbigen Thrillern etabliert hatte. Die beiden Hauptdarsteller Andrew Keir und Barbara Shelley traten bereits ein Jahr zuvor in Blut für Dracula neben einem erstaunlich stummen Christopher Lee auf.

Diesmal stand mit 275.000 Pfund ein sehr viel höheres Budget zur Verfügung, was sich in aufwändigen Bauten niederschlug. So wurden große Teile der fiktiven Londoner U-Bahn-Station Hobbs End in der ein uraltes Ufo gefunden wird, im Studio errichtet. In Sachen Monster-Design geht es diesmal jedoch etwas trashiger zu, vielleicht auch, weil es schwierig ist, glaubhafte Ungetüme in Farbe und Breitwand zu präsentieren.

Die Rieseninsekten wirken wie Pappmaché-Basteleien aus dem Kindergarten und die große Teufels-Silhouette am Ende überzeugt auch nur bedingt. Doch die spannende Inszenierung von Roy Ward Baker (Dr. Jekyll und Sister Hyde), die beim Dreh immer ernst bleibenden, guten Darsteller und einige psychedelische Farbspielereien sprechen für den Film.

Somit ist auch der dritte Kinoauftritt von Quartermass wieder ein Musterbeispiel dafür, wie mit Fantasie und Sorgfalt auch für kleines Geld großer Schrecken verbreitet werden kann.

Bei uns erhielt der Film den halbwegs passenden Titel Das grüne Blut der Dämonen. Die Quatermass-Trilogie erschien 2003 innerhalb der Hammer-Edition von e-m-s als DVD 07, 19 und 20 vor. Die Edition ist mit Booklets und interessanten Extras sehr liebevoll aufgemacht, aber leider schon lange vergriffen. Mittlerweile gibt es teilweise auch als recht hochpreisige Blu-ray-Editionen der Filme.

“Schock – Hammer-Edition 07” als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Schock” als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Feinde aus dem Nichts – Hammer-Edition 19” als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Das grüne Blut der Dämonen – Hammer-Edition 20” als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Das grüne Blut der Dämonen” als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Quatermass“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Hammer-Edition – Alle 20 DVDs“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken