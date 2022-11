Quentin Tarantino: Cinema Speculation

Der Titel trifft genau genommen nur auf 11 Seiten in diesem Sachbuch zu. Im Kapitel Cinema Speculation versucht sich Quentin Tarantino vorzustellen, was gewesen wäre, “wenn Brian De Palma anstatt Martin Scorsese Taxi Driver gedreht hätte“. Spoiler: Wahrscheinlich hätte De Palma sich stärker ans Drehbuch von Paul Schrader gehalten und Jeff Bridges wäre anstelle von Robert De Niro in der Titelrolle zu sehen gewesen.

Damit der Leser den Überlegungen des (laut Klappentext) “mitreißendsten Filmliebhabers der Welt“ auch folgen kann, erzählt Tarantino ausführlich von den Anfängen seiner Liebe zum Kino. Bereits als Siebenjähriger nahmen ihn seine Mutter Connie und sein Stievater Curt in Los Angeles mit ins Tiffany Kino in ein alles andere als jugendfreies Double Feature.

Neben Carl Reiners schwarzer Komödie Wo ist Papa? wurde hier auch noch ein besonders subversiver Streifen namens Joe – Rache für Amerika gezeigt. Hierin brilliert Peter Boyle, der später bei Mel Brooks in Frankenstein Junior das Monster spielen sollte, als rassistischer Bauarbeiter, der sich mit einem verzweifelten Mittelklasse-Vater verbündet, der gerade den mit Drogen handelnden Freund seiner Tochter (Susan Sarandon in ihrer ersten Rolle) erschossen hat.

Cinema Speculation: Vielleicht wäre auch ich ein Meisterregisseur geworden, wenn mein erstes großes Kinoerlebniss nicht Disneys Dschungelbuch sondern Joe – Rache für Amerika gewesen wäre. Doch wahrscheinlich hätte dazu auch noch meine Mutter sich scheiden lassen müssen, damit sie mit mir und ihren neuen Freunden an Blaxploitation-Filmen erfreuen könnte.

Plastisch und mitreißend schildert Tarantino, wie er – oftmals als einziger weißer Junge im Kinosaal – Pam Grier oder Jim Brown zujubelte. Auf diese plastischen Beschreibungen von den Reaktionen, die die Filme seines Lebens in vollbesetzten Filmpalästen auslösten, greift Tarantino immer wieder zurück, wenn er von der Entstehungsgeschichte einiger Meilensteine des Kinos der 70er-Jahre plaudert.

Da die gar nicht einmal so sorgfältig übersetzte deutsche Ausgabe von Cinema Speculation zwar über ein blaues Lesebändchen verfügt, aber weder ein Register noch ein Inhaltsverzeichnis enthält, seien hier die Filme aufgeführt, denen Tarantino ein Kapitel widmete und die das Fundament seiner eigenen Filmografie bilden:

Bullitt (1968) von Peter Yates mit Steve McQueen Dirty Harry (1971) von Don Siegel mit Clint Eastwood Deliverance (1972) von John Boorman mit Burt Reynolds The Getaway (1972) von Sam Peckinpah mit Steve McQueen Sisters (1972) von Brian De Palma mit Margot Kidder Daisy Miller (1974) von Peter Bogdanovich mit Cybill Shepherd Taxi Driver (1976) von Martin Scorsese mit Robert De Niro Rolling Thunder (1977) von John Flynn mit William Devane Paradise Alley (1978) von und mit Sylvester Stallone Escape from Alcatraz (1979) von Don Siegel mit Clint Eastwood Hardcore (1979) von Paul Schrader mit George C. Scott The Funhouse (1981) von Tobe Hooper mit Kevin Conway

Hinzu kommt noch eine Lobeshymne auf den engagierten Filmkritiker Kevin Thomas, sowie eine Kurzfassung von Peter Biskins Buch Easy Riders, Racing Bulls, in der Tarantino allerdings nicht allzu viel vom Hippie-Kino der 60er-Jahre hält und das Blockbuster-Revival durch Filmnerds wie Steven Spielberg oder George Lucas sehr viel höher einschätzt.

