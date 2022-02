Seit 1997 schrieb der Brite Lee Child 27 Romane mit Jack Reacher. Den ehemaligen Elite- Militärpolizisten beschreibt Child als “einen knapp zwei Meter großen und kräftigen Mann“. Das klingt nicht wirklich nach Tom Cruise, doch der 1,70 Meter große Superstar spielte Jack Reacher in zwei Kinofilmen, die sehr viel geringere Einspielergebnisse als die Beiträge zur Mission: Impossible-Reihe erzielten.

Daher erfolgte der Neustart 2022 als achtteilige Serie auf Amazon Prime. Grundlage ist Childs erster Reacher-Roman Größenwahn (Originaltitel: Killing Floor), in dem einiges über die Jugend der Hauptfigur zu erfahren ist, da eins der Mordopfer sein Bruder Joe ist.

In der Hauptrolle brilliert der bullige Alan Ritchson, der nicht nur in den Actionszenen überzeugt, sondern auch scheinbar mühelos auf Humor-Modus umschalten kann. Es sieht so aus, als wenn hier ein legitimer Nachfolger für familientaugliche Action-Helden wie Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson und natürlich auch für Tom Cruise gefunden wurde.

Doch die Serie besteht nicht nur aus pfiffig und nur gelegentlich blutig choreografierten Kampfszenen, sondern Lee Childs Story über die im Zusammenhang mit Falschgeld stehende Kleinstadt Margrave in Georgia sorgt für sieben Stunden Hochspannung.

Dabei kommt der Humor nicht zu kurz, was auch an Childs origineller Grundidee eines ohne Führerschein und Ausweissparpiere scheinbar planlos durch die USA reisenden Muskelprotzes liegt. Doch Jack Reacher reist nicht ohne Grund nach Margrave, denn dort soll der von ihm und seinem Bruder sehr geschätzte Blues-Musiker Blind Blake gestorben sein.

Ebenfalls nicht vernachlässigt wird der Romantik-Faktor und es macht großen Spaß dabei zuzusehen, wie Reacher und die mehrere Köpfe kleinere Polizistin Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) immer stärker voneinander fasziniert sind und schließlich zu Crazy von Patsy Kline einen Engtanz hinlegen. Eine großartige auf allen Ebenen funktionierende Serie, deren zweiter Staffel ich entgegenfiebere!

„Lee Child: Größenwahn: Ein Jack-Reacher-Roman“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jack Reacher“ mit Tom Cruise als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jack Reacher“ mit Tom Cruise als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jack Reacher – Kein Weg zurück“ mit Tom Cruise als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jack Reacher – Kein Weg zurück“ mit Tom Cruise als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken