Steven Spielberg hatte die Arbeiten an diesem Film unterbrochen, um so schnell wie möglich das Polit-Drama Die Verlegerin zu drehen, da es auch als Gleichnis auf die Ära Trump funktioniert . Die Produktion eines Films über die schon seit Jahrzehnten als ganz große Sache prophezeite Virtuelle Realität erschien ihm weniger dringlich.

Ready Player One spielt im Jahre 2048, die Lebensumstände in überdimensionalen Trailer-Parks sind so trostlos, dass eine Flucht in digitale Wunderwelten der einzige Ausweg zu sein scheint. Doch der Film beschäftigt sich weniger mit der Zukunft sondern sehr viel mehr mit dem Einfluss von kulturellen Erzeugnissen vergangener Zeiten.

Der Held Wade Owen Watts alias Parzival benutzt bei der Jagd nach den drei magischen Schlüsseln in der virtuellen Welt OASIS den aus Zurück in die Zukunft bekannten schnittigen Sportwagen DeLorean (für den Soundtrack wurde diesmal nicht John Williams, sondern Alan Silvestri verpflichtet, der die Musik zu Back to the Future komponierte).

Wichtige Szenen spielen im von Stanley Kubrick geschaffenen Grusel-Hotel Overlook aus der Stephen King Verfilmung Shining . Neben King Kong sind auch u. a. die Mörderpuppe Chucky, Batman, der Riesenroboter aus dem unterschätzten Zeichentrickfilm Der Gigant aus dem All, sowie zahllose Charaktere, die erst beim wiederholten Betrachten von Ready Player One entdeckt werden dürften.

Das Resultat ist so rasant, dass nicht weiter auffällt, wie unterentwickelt sämtliche Charaktere sind und wie aufgesetzt die Kapitalismus-Kritik ist. Doch dadurch lassen wir uns nicht den Spaß an dieser atemberaubenden Mischung aus Real- und Trickfilm verderben, also 3D-Brille auf und durch!

