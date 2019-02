1992 ließ DC seine Galionsfigur Superman in einem dramatischen Kampf gegen das Monster Doomsday sterben. Dies geschah im Comicheft Superman # 75, das in verschiedenen Editionen verlegt und über 6 Millionen Mal verkauft wurde. 1998 entstand mit Superman: Doomsday eine recht freie Zeichentrick-Verfilmung, mit der zugleich die Reihe DC Universe Animated Original Movies gestartet wurde.

Zwanzig Jahre später entstand als 32. Beitrag zu dieser Serie eine zweite Verfilmung der selben Comic-Vorlage. In The Death of Superman bekämpft Superman zwar auch Doomsday bis zum bitteren Ende, doch rund um dieses dramatische Ereignis entstand eine völlig neue Geschichte, in der auch Batman, Wonder Woman sowie die Justice League eine wichtige Rolle spielen.

Die Fortsetzung Reign of the Supermen folgt sehr viel stärker als der Film Doomsday, dem was in den 90er Jahren in den DC-Comics geschah. Nach einem tränendrüsig inszenierten Begräbnis sowie einigen Wirrungen und Irrungen kehrt die DC-Ikone gleich vierfach als Steel, Cyborg, Eradicator und Superboy zurück. Hierbei handelt es sich um vier unterschiedliche Individuen, deren Kräfte und Intentionen ie jeweils nur ein Teilspektrum von dem abdecken, was Superman ausmacht. Das kann natürlich kein Dauerzustand sein…

Die Blu-ray von “Reign of the Supermen“ enthält neben dem 87-minütigen Hauptfilm noch die Dokumentation “Lex Luthor: The Greatest Nemesis“ (16:08 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertitel); “Aus dem DC-Comics-Archiv“: Zwei thematisch passende Cartoons “Superman: The Animated Series – Heavy Metal“ und “Justice League Unlimited – Panic in the Sky“ sowie eine Vorschau auf den nächsten Animationsfilm aus dem DC-Universum: Justice League vs. The Fatal Five” (9:33 min)

„Reign of the Supermen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Reign of the Supermen“ als Blu-ray mit Figur bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Reign of the Superman“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„The Death of Superman“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Death of Superman“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Death of Superman“ als Blu-ray mit Figur bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Death of Superman“ bei ebay kaufen, hier anklicken