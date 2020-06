Ein junges Paar steht kurz vor dem Eheglück, doch dann kommt eine wichtige Mission dazwischen. Beide werden zu einem fremden Planeten auf Rettungsmission geschickt, kommen dort jedoch leider an verschiedenen Orten zum Einsatz. So weit, so vertraut.

Doch die vom vielbeschäftigten französischen Autor Fred Duval (Wonderball, M.O.R.I.A.R.T.Y.) geschriebene Science-Fiction-Geschichte bekommt einen interessanten Twist dadurch, dass es sich bei Swänn und Sätie um Bewohner des fremden Planeten Näkän handelt, die helfen sollen der bedrohten Erde einen Reset bzw. Neubeginn verschaffen sollen.

Die Diagnose aus außerirdischer Sicht ist dabei gnadenlos logisch: “Die Erde… Bereits Die Meister meiner Meister haben sich ihretwegen gestritten! Mehrere intelligente Lebensformen, die nicht in Harmonie leben konnten. Der dominanten Spezies ist die Vielfalt des Universums bewusst, aber sie hat sich als unfähig erwiesen, ihre Ressourcen zu verwalten und versinkt in der Selbstzerstörung. Dabei hatten sie es fast geschafft. Sie haben Zwillingsplaneten gefunden, theoretisch sind sie dazu imstande, dort Embryonen einzupflanzen, aber sie beherrschen die Sprünge nicht. Sie sitzen fest, und ihr Planet brennt! Buchstäblich!“

Fred Duval stellt inmitten einer spannenden Handlung die Protagonisten vor. Er konfrontiert dabei sein Alien-Pärchen auf der von Seuchen, Kriegen und Umweltkatastrophen bedrohten Erde mit zwei starken Frauen. Optimale Unterstützung fand Duval bei Emem alias Mathieu Ménage, mit dem er bereits bei Carmen McCallum und Tag X zusammenarbeitete.

Dem Zeichner gelangen eindrucksvolle Bilder vom überfluteten Paris, von brennenden texanischen Ölfeldern und vom angemessen fremdartigen, aber doch vertraut anmutenden Planeten Näkän. Durchaus schlüssig ist, wie Duval seine Aliens bezüglich der Rettung der Menschheit argumentieren lässt: “Sie haben eine äußerst künstlerische Ausdrucksweise und Poetik entwickelt… Ein Freund, der sie seit Langem studiert, sagt, dass wir von ihnen noch einiges lernen können…“

Der ebenso spannend wie sensibel gestaltete Auftakt einer hoffentlich ihr Niveau haltenden Serie macht der menschlichen Kultur keine Schande. Die drei Alben von Reset könnten somit dazu beitragen, zu verhindern, dass unser Planet eines Tages wegen einer Hyperraum-Expressroute zerstört wird.

