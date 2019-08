Riad Sattouf: Der Araber von morgen 4

Seit 2014 schildert Riad Sattouf in der Reihe Der Araber von morgen seine sich in Frankreich und im Nahen Osten (Syrien, Libyen) abspielende Kindheit. Sattouf ist der Sohn einer Französin aus der Bretagne und eines Syrers, der in Paris studiert hat. Fast wie in einer Daily Soap erzählt er sehr detailreich und optisch recht ansprechend seine Jugenderinnerungen. Die Erlebnisse in der arabischen Welt hat Sattouf in rötlichen Farben koloriert und wenn es nach Frankreich geht, wählt er blau als Schmuckfarbe.

Da sich manche Erlebnisse im Laufe der ersten drei Bände wiederholen oder sehr stark ähneln, entsteht gelegentlich der Eindruck, dass sich Sattoufs Geschichte ein wenig im Kreise dreht. So richtig nach einer Fortsetzung schrie bereits der erste “Araber von morgen“ nicht. Doch im vierten Band nimmt die biografische Erzählung wieder Fahrt auf. Bereits das Sattouf-Zitat auf der Rückseite des Comics überrascht: “Mein Vater war rechtsextremer Araber.“

In den ersten Bänden wurde der bereits verstorbene Abdel-Razak Sattouf von seinem Sohn nicht völlig unsympathisch als Gernegroß dargestellt, der seinem Platz in der Welt noch nicht gefunden hat und immer wieder Rückschläge verdauen muss. Doch nach einer Pilgerreise nach Mekka und dem Antritt einer gut dotierten Stelle als Dozent für Zeitgeschichte in Saudi-Arabien hat Sattouf Senior beträchtlich an Ansehen und Selbstvertrauen gewonnen.

Daher steht er der westlichen Welt, in der seine Frau sich sehr viel lieber aufhält, noch kritischer als zuvor gegenüber. Für seinen mitten in der Pubertät steckenden Sohn hat der Vater wenig Verständnis und tritt zunehmend aggressiver auf. In den in diesem Band geschilderten fünf Jahren von 1987 bis 1992 beginnt Riad Sattouf sich gegen den Widerstand seiner Umwelt zum Künstler zu entwickeln und es bleibt spannend, wie es mit der Serie weitergeht.

