Riad Sattouf: Der Araber von morgen 5

Seit 2014 beschreibt Riad Sattouf in der Reihe Der Araber von morgen chronologisch – fast wie in einer Daily Soap – seine sich in Frankreich und im Nahen Osten (Syrien, Libyen) abspielenden Jugendjahre. Sattouf ist der Sohn einer Französin aus der Bretagne und eines Syrers, der in Paris studierte.

In den ersten drei Bänden porträtierte Sattouf seinen bereits verstorbenen Vater nicht völlig unsympathisch als schicksalsgebeutelten Gernegroß, der seinen Platz zwischen Westen und Nahen Osten noch nicht gefunden hat. Doch nach einer Pilgerreise nach Mekka und dem Antritt einer gut dotierten Stelle als Dozent für Zeitgeschichte in Saudi-Arabien gewann Sattouf Senior beträchtlich an Ansehen und Selbstvertrauen.

Band 4 von Der Araber von Morgen endete mit einem Cliffhanger, denn Abdel-Razak Sattouf hat Riads Bruder Fadi entführt und ist unauffindbar. Zur selben Zeit versucht Riad als pubertierender Teenager trotzdem in Frankreich ein halbwegs normales Leben als Schüler zu führen.

Sattouf erzählt auch optisch sehr ansprechend. Die Erlebnisse in der arabischen Welt hatte er in rötlichen Farben koloriert, und wenn es nach Frankreich geht, wählt er blau als Schmuckfarbe. Band 5 spielt komplett in Frankreich, ist aber kein komplett blauer Comic. Sattouf setzt jetzt Rot ein, um seine damaligen Gefühle zu verdeutlichen, die natürlich auch mit seinen arabischen Wurzeln und Erlebnissen zusammenhängen.

Das Ergebnis ist ein ebenso dramatischer wie auch komischer Comic, der sehr neugierig darauf, wie Sattouf in nächsten Band seine Serie zum Abschluss bringen wird.

