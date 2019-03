In den 30er Jahren feierte Alex Raymond große Erfolge mit der schillernden Space Opera Flash Gordon. Als er 1945 aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte, wollte er weitermachen mit den galaktischen Abenteuern, doch als Zeichner fungierte jetzt Austin Briggs. Da Raymond nicht eingezogen wurde, sondern freiwillig zu den Waffen geeilt war, hatte er keinen Anspruch darauf seinen alten Job wieder zu bekommen.

Doch sein alter Arbeitgeber King Feature schlug ihm vor, doch einen neuen Strip zu kreieren und – falls der Erfolg ausblieb –zu Flash Gordon zurückzukehren, nachdem Austin Briggs‘ Vertrag abgelaufen war. Doch letzteres war nicht nötig, denn Rip Kirby entwickelte sich zu einem großen Erfolg und Alex Raymond blieb der Serie bis zu seinem frühen Tode nach einem Autounfall im September 1956 treu.

Das Genre des Krimis war Raymond nicht fremd, denn er hatte bereits 1934 die von Dashiell Hammett (Der Malteser Falke) geschriebenen Comic-Serie Secret Agent X-9 zu Papier gebracht.

Doch Rip Kirby ist kein hartgesottener Ermittler, der mit einem Bein im Knast steht, sondern ein eleganter Detektiv, den seine Intelligenz davon abhält, ausschließlich das Leben eines Playboys zu führen.

Im Gegensatz zu Flash Gordon wird bei Rip Kirby auf Farbe verzichtet und seine Geschichten erschienen in den Zeitungen ab 1948 täglich in Form von Strips, die aus drei bis vier Bildern bestanden. Dennoch lassen sich die spannenden Geschichten problemlos in einem Stück lesen, wie die prächtige Gesamtausgabe von Bocola belegt.

In der deutschen Ausgabe kommt dieses erzählerische und zeichnerische Meisterwerk dank teilweise besserer Bildvorlagen noch besser zur Geltung als in der US-Veröffentlichung von IDW!

„Rip Kirby – Band 1: 1946 – 1947″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rip Kirby“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Rip Kirby – Band 2: 1947 – 1948″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rip Kirby – Band 3: 1948 – 1950″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rip Kirby – Band 4: 1950 – 1951″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rip Kirby – Band 5: 1951 – 1953″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rip Kirby – Band 4: 1953 – 1954″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken