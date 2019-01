In den USA kennt so ziemlich jeder Archie, Betty, Veronica und Jughead. Bei uns hingegen sind die seit 1941 erscheinenden Archie Comics, trotz einiger Veröffentlichungsversuche in den 70er Jahren, eher unbekannt geblieben. Erzählt werden eher spießig anmutende Geschichten um Liebe und Eifersucht, die sich in im im Teenager-Milieu der idealisierten Kleinstadt Riverdale zutragen.

Bei einer TV-Adaption der Archie Comics ist zu befürchten, dass gähnend langweilige Endlos-Geschichten über den braven Archie (K. J. Apa) erzählt werden, der sich nicht zwischen der blonden Betty (Lili Reinhart) und der dunkelhaarigen Veronika (Camila Mendes) entscheiden kann. Doch hier ist absolute Entwarnung zu vermelden, denn Riverdale ist ein interessanter Spagat zwischen Smallville und Twin Peaks.

Roter Faden der ersten Staffel ist der Mord an Jason Bloosom, dem beliebten Captain des Football-Teams der Riverdale Highschool. In jeder Episode werden weitere düstere Geheimnisse enthüllt, die Riverdale – trotz der manchmal recht schmalzigen Musik-Einlagen und der teilweise knallbunten 50er-Jahre-Optik der Serie – als finsteren Sündenpfuhl darstellen. Die heile Welt der Archie Comics taucht dabei allenfalls in Alpträumen auf.

Auf DVD liegen bereits die beiden ersten Staffeln vor und auf Netflix werden zeitnah zur US-Ausstrahlung die aktuellen Episoden der dritten Staffel online gestellt.

„Riverdale– Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Riverdale– Staffel 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Riverdale“ bei ebay kaufen, hier anklicken