Rob-Vel: Spirou

Es ist sehr fraglich, ob sich heute noch jemand für die bereits 1938 gestartete belgische Serie Spirou interessieren würde, wenn nicht ein knappes Jahrzehnt später André Franquin das Steuer übernommen hätte. Der geniale Zeichner bereicherte der sehr überschaubare Ensemble um Figuren wie den Grafen von Rummelsdorf, das Marsupilami oder den Zyklotrop, die noch heute ein Eigenleben führen.



Dem Carlsen Verlag kann gar nicht genug gedankt werden, dass er sich nicht darauf beschränkt hat in acht fundiert kommentierten Hardcover-Bänden sämtliche Spirou-Comics von Franquin zu veröffentlichen, sondern seine Gesamtausgabe auch noch mit den nachfolgenden von Jean-Claude Fournier, Nic & Cauvin sowie Tome & Janry geschaffenen Beiträgen fortführt.

Doch damit nicht genug, denn jetzt kommen auch noch die Anfänge der Serie zum Abdruck, die zugleich auch die Entstehung von Le Journal de Spirou dokumentieren. Die Titel und zugleich der Name dieses immer noch wöchentlich in Belgien und Frankreich erscheinenden Comicmagazins entstand im Mai 1937 im Kreise der Familie des Verlegers Jean Dupuis. “Spirou“ bedeutet im wallonischen Dialekt nicht nur “Eichhörnchen“, sondern so werden auch besonders aufgeweckte Jungen bezeichnet.

Jetzt musste noch ein Zeichner für die bisher nur namentlich bekannte Figur gefunden werden, was nicht einfach war, denn abgesehen von Hergé gab es seinerzeit kaum belgische Comic-Künstler. Doch Dupuis Sohn Charles gefiel in der französischen Illustrierte Le Journal de Toto die Titelfigur, ein frecher Schiffsjunge. Diesen brachte der Franzose Robert Veller zu Papier, der beim US-Zeichner Martin Branner (Winnie Winkle) in die Lehre gegangen war.

Von Veller stammte die Idee der Pagen-Uniform von Spirou. Er hatte in den USA gelernt, dasserfolgreiche Figuren wie Micky Maus oder Popeye ein wiedererkennbares Kostüm benötigen. Zudem fertigte Veller, der auf Transatlantik-Dampfern als Oberkellner, Steward und Vergnügungswart tätig war, von den an Bord tätigen quirligen Kinderpagen viele dekorative Zeichnungen für Speisekarten oder Plakate an. Dadurch hatte er bereits eine ziemlich genaue Vorstellung von seinem Spirou.

Am 21. April 1938 erschien die erste Ausgabe von Le Journal de Spirou in der auch die Serie Tif et Tondy (Harry und Platte) debütierte. Veller benutze hier erstmals sein Pseudonym Rob-Vel. Von ihm stammt das den Helden begleitende Eichhörnchen Pips. Teilweise mit Hilfe seiner Frau Blanche und des Belgiers Luc Lafnet führte Rob-Vel die Serie fort, bis er 1943 die Rechte an der Figur an Dupuis verkaufte.

Carlsens Classic-Band 1 enthält auf 312 Seite alle Spirou-Seiten von Rob-Vel, inklusive einer kurzen Geschichte von 1970. Enthalten ist auch eine 40-seitige reich illustrierte und hochinteressante Einführung in das Spirou-Frühwerk.

Hier ist auch zu erfahren, dass Joseph Gillain alias Jijé (Jerry Spring) , für den verwundeten Rob-Vel einsprang, als dieser in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war. Jijé führte die Serie anschließend im Alleingang fort. Doch das ist eine andere Geschichte, die in einem zweiten Classic-Band erzählt wird…

