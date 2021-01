Sabrina Schmatz: München 1945 – 6: Nachkriegszeit

Auf dem Comic Salon 2016 in Erlangen präsentierte Sabrina Schmatz den ersten Band ihrer Reihe München 1945. Das Erstlingswerk einer bis dahin unbekannten Künstlerin (und Autorin in Personalunion) vermochte sofort Kritiker und Fans gleichermaßen zu überzeugen. Im Jahr 2017 gewann sie den ICOM Independent Comic Preis in der Kategorie “Herausragendes Artwork“ für ihre Serie.

Drei Jahre später liegt der Abschlussband der Geschichte vor: Nachkriegszeit. Wie wird die Beziehung zwischen der 21-jährigen Krankenschwester Konstanze Hofer und dem 25-jährigen amerikanischen Sanitäter Daniel Stevens enden im Jahr 1946?

Viele historische Ereignisse und moralische Fragen werden angesprochen und benannt, freilich ohne sie abschließend zu beantworten. Die Last aber, wie eine junge Deutsche aus der Nazi-Zeit und ein amerikanischer Befreier sich zusammenraufen können ist unübersehbar. Daniels Freunde etwa stellen die Frage, warum sich nicht mehr Deutsche gegen Hitler gestellt hatten.

Nur zu gut weiß Konstanze, was es bedeutete, wenn man sich offen gegen den Führer aussprach. Ihr Vater hatte es getan und nun ist er weg. Auch hatte sie Sophie Scholl beim Verteilen von Flugblättern beobachtet, die verhaftet und hingerichtet wurde.

Die junge Autorin präsentiert uns mit Konstanze Hofer eine starke, überzeugende weibliche Protagonistin, die selbstbewusst ihr Schicksal in die Hand nimmt. Entstanden ist ein überzeugender erwachsener Comic, der zeigt, dass, wenn zwei Menschen aufeinander zugehen und sich verstehen möchten, sich eine aufrichtige Liebe nach und nach entwickeln kann.

Vom Abschlussband gibt es dieses Mal zusätzlich eine limitierte Hardcover-Ausgabe mit nummeriertem Exlibris.

Norbert Elbers

