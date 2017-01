Saliya Kahawatte: Mein Blind Date mit dem Leben

Wer Marc Rothemunds beschwingte Kinokomödie “Mein Blind Date mit dem Leben“ gesehen hat, wird von der zugehörigen Buch-Vorlage ein wenig überrascht sein. Der Film handelt von einen jungen Mann, der plötzlich fast sein gesamtes Sehvermögen einbüßt, dies jedoch verschweigt, als er eine Lehrstelle im Münchner Luxushotel “Bayerischer Hof“ antritt. Allen Schwierigkeiten zum Trotz gelingt es ihm seine Ausbildung abzuschließen.

Viele Schlüsselszenen des Films sind auch in Saliya Kahawattes Autobiographie enthalten. Recht gut vermitteln Buch und Film, dass es Kahawatte ohne das Verschweigen seiner Blindheit, aber auch ohne die Hilfe seiner Freunde, niemals so weit gebracht hätte. Doch während im Kino eine optimistische Komödie gezeigt wird, geht es in der Buchvorlage häufig auch recht finster zu. Kahawatte ist davon überzeugt, dass seine Blindheit auch mit seinem Wunsch zusammenhängt, den verhassten Vater nicht mehr sehen zu müssen.

Neben seiner Sehbehinderung, litt Saliya Kahawatte auch noch an Krebs und durch die Chemotherapie bekam er einen Hüftschaden. Dies führte zu unkontrollierten Alkoholkonsum und mehreren Selbstmord-Versuchen. All dies beschreibt der Autor mit Selbstkritik statt Selbstmitleid. Seine Methoden mit Problemen umzugehen (heute ist er erfolgreich als Business-Coach und Unternehmensberater tätig), regen zum Nachdenken an. Patenrezepte sind sie natürlich nicht. So klingt gegen Ende des Buchs auch an, dass sich Kahawatte durch das Leugnen seiner Behinderung und die damit verbundene Ablehnung von staatlicher Hilfe, lange Zeit um die Möglichkeit gebracht hat, mit speziellen technischen Hilfsmitteln lesen zu können oder ein Buch zu schreiben.

