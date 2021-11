Das Fazit könnte sein, dass Wes Craven hier – mehr als zehn Jahre nach Scream 3 – dem originellen Erstling und der fast gleichwertigen Fortsetzung ein weiteres eher entbehrliches Sequel folgen lässt. Doch immerhin – und da unterscheidet sich die Reihe von sonstigen Horrorserien – definiert sich Scream nicht ausschließlich durch seinen – in diesem Falle mit der Edvard-Munch-Der-Schrei-Maske nicht einmal sonderlich originell kostümierten – Serialkiller, sondern durch sein Hauptdarsteller-Trio.

David Arquette spielt wieder den linkischen Polizisten Dwight „Dewey“ Riley, der jetzt Sheriff in Woodsboro ist. Dort wird er einmal mehr mit einer Mordserie konfrontiert wird. Dadurch muss er auch noch um das Überleben seiner sich durch den daraus entstehenden Presserummel wieder in eine taffe Enthüllungsjournalistin zurückverwandelnde Gattin Gale Weathers (Courtney Cox) bangen. Neve Campbell hingegen verkörpert hier alles andere als genreübliche die lautstark schreiende Final Girl. In einigen (viel zu) kurzen Szenen spielt sie herzergreifend eine durch ihr Schicksal misstrauisch gewordene sich immer mehr verhärtende Frau.

Ansonsten ist der Film mit eher austauschbaren, gelegentlich halbwegs prominent besetzten (Hayden Panettiere aus Heroes oder Anna Paquin aus X-Men) Charakteren bevölkert, die fast alle nicht das Ende des Filmes erleben und wenig mehr zu tun haben als den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu schicken, bevor ihm schließlich die unwahrscheinlichste Mörder-Variante als (immerhin deftig-blutig inszenierte) Auflösung serviert wird. Doch der eher quatschige als glaubhafte Ausgang der Whodunit-Story mindert kaum die Freude über das Wiedersehen mit liebgewonnenen Charakteren und das Vergnügen an allerlei cleveren Späßen über Sensationsjournalismus, Kommunikationswahnsinn und Filmklischees.

