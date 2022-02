Der Western-Film ist noch lange nicht tot, denn für das US-Fernsehen werden immer mal wieder angenehm gradlinig in Kino-Qualität in Szene gesetzte Filme gedreht, die sich nicht vor klassischen Western der gehobenen B-Picture-Klasse verstecken müssen. Neben dem 1944 geborenen Sam Elliott, der leider etwas zu spät kam, um noch zu einem der ganz großen Stars des Western-Kinos zu werden, hat es sich auch Tom Selleck in dieser Nische bequem gemacht.

So spielte etwa Selleck 2001 im TV-Western Crossfire Trail – Der Ritt nach Hause die Hauptrolle und vierzehn Jahre zuvor war Elliott in Pfad der Gewalt zu sehen. Beide Filme basieren auf Romanen von Louis L’Amour (Hondo). Ein Buch des Western-Vielschreibers diente auch 1982 als Vorlage für Shadow Riders, in dem Tom Selleck und Sam Elliott als Brüder zu sehen sind. Der Film wurde zuvor bereits unter dem Titel Die Schattenreiter – Im Schatten der Sklaven veröffentlicht.

Die Brüder Traven sind Bürgerkriegsveteranen. Während Mac (Selleck) für den Norden kämpfte, stand sein Bruder Dal (Elliot) auf der Seite des Südens. Doch auch nach Kriegsende hört das Kämpfen nicht auf, denn ihre Geschwister wurden gemeinsam mit Dals Freundin Kate (Katharine Ross) von Ex-Konföderierten entführt und sollen nach Mexiko verschleppt werden.

Trotz der durchaus dramatischen Handlung herrscht bei Shadow Riders von Anfang an ein lässig-lockerer Grundton. Die Nebendarsteller Ben Johnson, Geoffrey Lewis, RG Armstrong, Jane Greer und Harry Carey jnr. haben Genre-Erfahrung, während Sam Elliotts Gattin Katharine Ross bereits in Butch Cassidy and Sundance Kid zu sehen war. Insgesamt gelang hier ein Wohlfühl-Western für die ganze Familie.

Auf der Blu-ray von Koch Films kann der 96-minütige Film wahlweise im 4:3-TV-Format oder 16:9 anamorph mit teilweise abgeschnittenen Köpfen betrachtet werden. Als Bonus gibt es noch den US-Trailer (1:34 min) und eine dreiminütige Bildergalerie.

„Shadow Riders“ mit Tom Selleck und Sam Elliott als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Shadow Riders“ mit Tom Selleck und Sam Elliott als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Crossfire Trail – Der Ritt nach Hause“ mit Tom Selleck als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pfad der Gewalt“ mit Sam Elliott als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken