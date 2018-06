Bei einem so genannten Speed-Dating treffen in München neun paarungs- bzw. bindungswillige Männer auf neun ähnlich motivierte Frauen. Jeder hat 5 Minuten Zeit um sein Gegenüber kennen zu lernen, danach wird ein Stühlchen weitergerückt und der nächste Smalltalk gestartet. Anschließend kreuzt jeder an, wen er gerne wieder sehen möchte und bei beidseitigem Interesse übermittelt die Agentur die Handy-Nummern.

Derartige Veranstaltungen gibt es nicht nur im Kinofilm Hitch – Der Date Doktor sondern auch im richtigen Leben. Ralf Westhoff (Der letzte schöne Herbsttag) machte in seinem ersten Spielfilm daraus ein saftiges Stück Kino. Er zeigt kurz wie sich die Kontrahenten bzw. Interessenten fürs Speed Dating herrichten und präparieren.

Anschließend gibt es knackige Dialoge was das Zeug hält. So stellen zwei durchaus aneinander interessierte Singles fest, dass sie unmöglich ihren potentiellen Nachkommen erzählen könnten, sie hätten sich bei einer derart peinlichen Veranstaltung kennen gelernt, da wäre es schon besser, dies wäre an der Käsetheke eines Supermarkts passiert.

Zum Abschluss von Shopping wird dann quer durch München gedatet was das Zeug hält. Dabei gerät ausgerechnet der vorsichtigste Single, ein Katzenbesitzer der per Klemmbrett alle Frauen nach einer sorgfältig ausgearbeiteten Liste befragte, an eine an ihm äußerst interessierte Dame, die allerdings unter Katzenallergie leidet. Doch auch die Romantik hat eine Chance und daher verabreden sich zwei Speed-Dater an der Käsetheke…

