Sienna und Gabrielle sind ehemalige Studentinnen der Universität von Yale. Sienna ist eine vornehme Frau. Offiziell arbeitet sie im Geldgeschäft, was sie oft dazu bringt, in die dritte Welt zu reisen, wo sie radikale Missionen für die CIA ausführt. Gabrielle ist das Gegenteil zu Sienna. Sie stammt aus dem Süden der USA. Sie ist eine engagierte, tolle Anwältin auf dem Land. Sie stellt sich keine Fragen, die andere dagegen umso mehr. Die Ereignisse werden sie dazu bringen, zusammenzuarbeiten und zu verstehen, dass sie einander brauchen.

2012 veröffentlichte der Epsilon Verlag als Hardcoverband ein erstes Abenteuer mit Sienna und Gabrielle. Der Übersetzer hat sich seinerzeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert und geizte nicht mit Stilblüten wie dieser erotischen Beobachtung von Gabrielle: “Der Teil zwischen den Beinen in der Luft stand unter Druck und es war notwendig, dass ich mich ein wenig investiere, um davon ein ganz klein wenig Vergnügen zurückzubekommen.“

Es sollte ein knappes Jahrzehnt dauern bis eine Fortsetzung folgt. Herausgeber ist jetzt Stefan Riedl, der auch den Comic-Preiskatalog verlegt. Der zweite Sienna-Bande trägt den Titel Irak und enthält auf knapp 100 Seiten, wieder zwei Alben, die eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen. Auch derselbe Übersetzer ist wieder an Bord und leistet diesmal etwas bessere Arbeit. Doch Freunde von unfreiwilligen Humor kommen wieder auf ihre Kosten, etwa als Gabrielle fachkundig mitteilt, dass eine Kugel sie nicht getroffen hat: “Ich habe nichts. Er hat mich verpasst!!!“

Nachdem sie gemeinsam die mysteriöse Ermordung ihres Mentors untersucht haben, finden sich Sienna und Gabrielle in einem neuen Fall wieder… Während Anwältin Gabrielle von Chris Norton gebeten wird, seinen Bruder aus dem Militär zu verteidigen, der beschuldigt wird, einen Gefangenen in Afghanistan misshandelt zu haben, wird Agentin Sienna von der CIA geschickt, um einen gefährlichen Terroristen im selben Land zu eliminieren. Ohne es zu wissen, sind die beiden jungen Frauen Tausende von Kilometern voneinander entfernt und stecken in denselben Ermittlungen…

