Bereits 1960 erfand der 1938 in Mailand geborene Bruno Bozzetto seinen Signor Rossi. Als einer seiner frühen Trickfilme bei einem Festival in Annecy abgelehnt wurde, machte Bozzetto seinem Ärger Luft, in dem er sich in dem Zeichentrickfilm Einen Oscar für Herrn Rossi über den Festivaldirektor lustig machte.

Bozzetto machte auch weiterhin zunächst eher schlicht animierte Zeichentrickfilme mit Rossi in der Hauptrolle und ließ ihn z. B. diverse Sportarten ausüben. So richtig bekannt wurde das rundliche Männlein allerdings aber erst durch die liebevoll gestaltete 12-teilige Serie Herr Rossi sucht das Glück, die von 1975 bis 1978 in Koproduktion mit dem Hessischen Rundfunk entstand und verteilt auf drei DVDs veröffentlicht wurde.

Der Kleinbürger Rossi erlebt dabei gemeinsam mit dem Hund Gastone auf der Suche nach dem Glück zahlreiche Abenteuer. Er reist dank der Zauberpfeife einer Glücksfee durch Raum und Zeit und trifft dabei immer wieder auf cholerische Herrscher, die absolute Doppelgänger seines Chefs sind.

