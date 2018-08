Sin City 2 : Eine Braut, für die man mordet

Der ehemalige Fotoreporter Dwight schlägt sich mit nicht ganz legalen Gelegenheitsjobs gerade so durch in Sin City. Er ist langsam dabei sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, doch plötzlich meldet sich seine alte Flamme Ava wieder. Diese hatte ihn einst fast zerstört als sie ihn wegen eines reichen Nebenbuhlers verließ. Nach einer einzigen Liebesnacht ist Dwight Ava wieder mit Haut und Haaren verfallen und bereit für sie zu morden.

Eine Braut, für die man mordet ist Frank Millers zweite abgeschlossene “Sin City“-Geschichte. Der Leser begegnet erneut dem bulligen Marv, mit dem es in Stadt ohne Gnade ein böses Ende nahm. Diesen Kunstgriff eine bereits verstorbene Figur erneut einzusetzen, verwendete Quentin Tarantino, der auch an der Sin City-Verfilmung beteiligt ist, zwei Jahre später in Pulp Fiction.

Einmal mehr besticht Sin City durch Frank Millers schlichte aber ergreifende coole schwarzweiße Grafik gegen die kein noch so gekonnt am Computer kolorierter Comic anstinken kann. Die Story wechselt geschickt zwischen Monologen im Stile der Schwarzen Serie und wortlosen Actionszenen. Den Abschluss des gelungen aufgemachten Bandes bildet ein hochinteressantes Interview, das Lutz Göllner 1993 mit Miller führte. Dieser behauptet darin an Sex “nicht so sehr“ interessiert zu sein, doch seine badenden, tanzenden und ballernden Sin City-Beauties widerlegen diese Behauptung aufs angenehmste.

Sechs Jahre nach Erscheinen der schon lange vergriffenen Cross Cult Ausgabe, folgt eine Neuedition von Frank Millers Kultserie. Der Inhalt ist zwar komplett identisch, aber die äußere Aufmachung kann sich sehen lassen. Die Reihe hat jetzt coole Cover, die ganz ohne störende Schrift auskommen und einfach nur auf Millers Schwarzweiß-Grafik setzen. Etwas schade ist, dass bei der Neuauflage das durchgehende Rückenmotiv mit der peitschenden Tänzerin Nancy fehlt, doch wichtiger noch ist, dass Sin City endlich wieder lieferbar ist.

