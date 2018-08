Im Mittelpunkt der dritten Sin City-Geschichte stehen wieder einige der Figuren die bereits in Eine Braut, für die man mordet vorgestellt wurden. Der ehemalige Fotograf Dwight rettet seine alte Flamme Shellie vor einem zudringlichen ehemaligen Liebhaber. Das hat jedoch fatale Auswirkungen für die unabhängig anschaffenden Damen in Old Town, denn plötzlich gibt es einen Toten mit Polizeimarke.

Frank Miller baut in Das große Sterben seinen Sin City-Kosmos weiter aus und inszeniert auch diese Geschichte wieder höchst effektvoll mit unvergesslichen schwarzweißen Bildern. Robert Rodriguez bewundert diese Fähigkeiten und bot daher Miller die gleichberechtigte Regie-Partnerschaft für die Sin City-Verfilmung an. Das große Sterben verarbeiteten Robert Rodriguez und Frank Miller (with a little help from Tarantino) völlig verlustfrei zur besten Episode ihres Sin City-Films.

Der Comicband von Cross Cult verfügt als Anhang noch über eine Sin City Gallery in der so unterschiedliche Comickünstler wie Sergio Aragones, Joe Kubert, Mike Allred und John Romita der Serie salutieren. Als Band vier folgt Dieser feige Bastard, die Comicvorlage zur letzten Episode des ersten Sin City Films.

„Sin City # 1: Stadt ohne Gnade“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Sin City # 2: Eine Braut, für die man mordet“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 3: Das große Sterben“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 4: Dieser feige Bastard“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 5: Familienbande“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City #6: Bräute, Bier und Blaue Bohnen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 7: Einmal Hölle und zurück“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als Recut-DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als Blu-ray Recut XXL Edition bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2 in 3D“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken