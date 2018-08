In insgesamt elf Short Stories (die Länge variiert zwischen 4 und 28 Seiten) bietet Frank Miller ein Wiedersehen mit den markantesten Figuren (z. B. Marv oder Nancy) und Schauplätzen (die Saurierskulpturen inmitten der Sümpfe) seiner Erfolgsreihe Sin City und spendiert als Schmuckfarbe gelegentlich sogar ein wenig Rot, Blau oder Rosa.

Enthalten ist mit Der Kunde hat immer recht auch jene Kurzgeschichte, die Robert Rodriguez auf eigenes Risiko mit Josh Hartnett in bewegte Bilder umsetzte noch bevor er Frank Miller davon völlig überzeugt hatte, dass eine bild- und werkgetreue Sin City-Verfilmung überhaupt möglich ist. Im fertigen Film diente die Kurzgeschichte als Rahmenhandlung.

Das Tüpfelchen auf dem i ist schließlich noch die Cover Galerie am Ende des Buches (die Short Stories erschienen vorher in Heftform), wobei hier teilweise Millers Ehefrau Lynn Varley als Koloristin zum Zuge gab. Miller zeigt sich in diesem Band auch als Meister der immer böse (aber leider nicht immer für die Bösen) endenden Kurzgeschichte.

„Sin City # 1: Stadt ohne Gnade“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Sin City # 2: Eine Braut, für die man mordet“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 3: Das große Sterben“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 4: Dieser feige Bastard“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 5: Familienbande“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City #6: Bräute, Bier und Blaue Bohnen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City # 7: Einmal Hölle und zurück“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als Recut-DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City“ als Blu-ray Recut XXL Edition bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Sin City 2 in 3D“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken