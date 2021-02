Nachdem 1997 sowohl Dante’s Peak mit Pierce Brosnan als auch Volcano mit Tommy Lee Jones wenig mehr als ihre Herstellungskosten einspielten, konnten sich Vulkanausbruchs-Filme nicht als eigenes Genre durchsetzen. Es sollte über zwei Jahrzehnte dauern, bis es im Trailer zu einem Katastrophenfilm wieder heißt: “Der Berg erwacht!“

Diesmal fließt und eruptiert die glühende Lava jedoch kreuz und quer durch eine in Malaysia gedrehte chinesische Produktion. Als Vorbild diente zweifelsohne Jurassic Park, denn so richtig dramatisch wird der Vulkanausbruch auf der paradiesischen Insel Tianhuo erst dadurch, dass der rücksichtslose Spekulant Jack Harris dort zeitgleich ein Hotel mit Themenpark eröffnet.

Auch Gefühle kommen zum Ausbruch, denn der Geologe Wentao Li (Xueqi Wang) wird wütend, als er feststellt, dass seine Tochter Xiao Meng (Hannah Quinlivan) auf Tianhuo an einem Frühwarnsystem arbeitet, obwohl seine Frau dort bei einem Vulkanausbruch zu Tode kam. Skyfire bringt in Windeseile und bester Roland-Emmerich-Manier seine Protagonisten an möglichst lebensgefährliche Orte und bietet bestes Katastrophen-Kino.

Hierbei wurde auch auf westliche Unterstützung zurückgegriffen. Die sehenswerten Trickeffekte stammen vom USA-Amerikaner John Hughes (Tim Burtons Planet der Affen, Life of Pi) und Regie führte der Brite Simon West (Con Air, The Expendables 2). In einer kleinen aber feinen Rolle blickt der Engländer Jason Isaacs (Harry Potter, Star Trek: Discovery) als Großinvestor Jack Harris der von ihm verursachten Katastrophe direkt ins Auge.



Wer von Skyfire mehr erwartet als einen gut gemachten Katastrophenfilm mit 90 Minuten Hochspannung und teilweise ganz schön idiotischen Dialogen („Der Boden schmilzt!“ „Füße hoch!“) sitzt vor dem falschen Film!

Die Blu-ray von Capelight enthält den 93-minütigen Film in deutscher und englischer Sprachfassung, sowie als einziges Extra den deutschen Trailer (1:18 min)

