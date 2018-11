Dwayne Johnson spielt in Skyscraper einen Helden mit Handicap. In einem Prolog wird gezeigt, wie der von ihm verkörperte FBI-Agent Will Sawyer bei einer Explosion ein Bein verliert. Doch die darin liegende Tragik spielt nur dann eine Rolle, wenn es dem Regisseur und Drehbuch-Autoren Rawson Marshall Thurber gerade in den Kram passt.

Thurber ist auf Komödien wie Voll auf die Nüsse oder Wir sind die Millers spezialisiert. Mit Central Intelligence gelang ihm ein erfolgreicher und durchaus amüsanter Film mit Dwayne Johnson. Für Regie und Drehbuch eines nach Hongkong verlagertes Remake von Stirb Langsam ist Thurber allerdings nicht die Idealbesetzung.

Doch kurz zurück zu FBI-Agent Will Sawyer. Dieser lernt im Krankenhaus die Militär-Ärztin Sarah (Neve Campbell) kennen. Man heiratet, hat zwei Kinder und zieht nach Hongkong. Dort bekommt Sawyer den Auftrag die Sicherheit des höchsten Wolkenkratzers der Welt zu prüfen. Das Gebäude verfügt über 225 Stockwerke, hat auf seiner Spitze ein rundes Gebilde und wird daher “The Pearl“ genannt.

Sawyers Sicherheits-Check gerät in die falschen Hände, was darin gipfelt, dass eine Bande von Terroristen einen Brand legt und gleichzeitig (!) versucht einen Beutezug durchzuführen. Bei den einzigen Bewohnern des Gebäudes handelt es sich um die Familie Sawyer, und den Rest kann man sich denken…

Natürlich sieht Langweile anders aus als Skyscraper, doch während es Dwayne Johnson gelungen ist, mittelprächtigen Filmen wie Daddy ohne Plan oder Rampage seinen Stempel aufzudrücken, muss er hier nicht nur gegen einen Großbrand, Terroristen (und auch mal kurz mit seiner Behinderung), sondern auch noch gegen ein Drehbuch kämpfen, das nicht verstanden hat, warum Stirb Langsam 1988 zu einem Klassiker wurde.

Die Blu-ray von Universal enthält neben dem 102-minütigen Hauptfilm noch dieses Bonusmaterial: Unveröffentlichte Szenen (12:07 min. wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln); Erweiterte Szenen (10:17 min); Dwayne Johnson – Verkörperung eines Helden (4:04 min); Inspiration (4:12 min); Entgegengesetzte Kämpfe (2:35 min); Keine Freunde mehr (3:21 min); Kinder in Aktion (2:40 min); Ananas (1:38 min)

