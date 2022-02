Bereits als 1933 King Kong noch mit riesigen Erfolg in den Kinos lief, wurde in Windeseile eine Fortsetzung produziert, die noch im selben Jahr auf die Leinwand gewuchtet wurde. Die Hektik mit der Son of Kong entstanden ist, hat dem Film nicht gut getan.

Genau wie bei King Kong dauert es volle 40 Minuten bis der diesmal etwas weniger übergroße Titelheld endlich zu sehen ist. Doch Son of Kong ist mit 70 Minuten deutlich kürzer ausgefallen, und es sei verraten, dass das halbstündige Finale sehr viel weniger spektakulär als beim Vorgänger ist.

Neben dem Zeitdruch gibt es trifftige Gründe für das dürftige Resultat, denn das Budget von Son of Kong war deutlich geringer ausgefallen, der engagierte Produzent Merian C. Cooper hatte Karriere gemacht und kaum noch Zeit, sich um den Film zu kümmern. Hinzu kam , dass Trickexperte Willis O’Brien vom Drehbuch enttäuscht war. Ihm missfiel, dass sehr stark auf Cartoon-Humor gesetzt wurde.

Der Sohn von King Kong ist unbeholfener Albino-Affe, ein albern mit dem Augen rollt und dem zu allem Überfluss auch noch Carl Denham, der „Mörder“ seines Vater, den leicht verletzten Finger verbindet. O’Brien überliess einen Großteil der Stop-Motion-Animationen von Kong Junior und der Monster (darunter ein riesiger Höhlenbär, ein Styracosaurus und ein längliches reichlich albernes Fantasie-Ungetüm) seinen weniger talentierten Assistenten.

Dennoch ist Son of Kong in seiner etwas unbeholfenen Mischung aus Romanze, Komödie und exotischem Schatzsucher-Abenteuer kein unsympathischer Film. Obwohl ich Stop-Motion-Fan bin, muss ich zugeben, dass mir (auf dem zweiten Blick) der Auftakt des Films sehr viel besser gefällt, als das gar nicht so große Finale.

Zentrale Figur der Geschichte Carl Denham, der King Kong einst nach New York brachte und – deutlich geläutert – wieder von Robert Armstrong gespielt wird. Er wohnt in einem abgewrackten Apartment und nur ein großes Plakat vom “Achten Weltwunder“ ist vom einstigen Ruhm übriggeblieben. Nach dem Amoklauf des Riesenaffen wurde Denham mit erheblichen Schadensersatz-Forderungen konfrontiert.

Daher ist er mehr als aufgeschlossen, als ihn sein alter Kumpel Captain Englehorne (der wieder vom in München geborenen Frank Reicher gespielt wird) auf eine Reise einlädt. Diese führt natürlich unweigerlich nach Skull Island, doch zuvor (es sind ja schließlich 40 Minuten zu füllen) macht Denham in einem billigen Tingeltangel auf der Insel Dakang eine Entdeckung.

Zur Freude von Denham trägt dort “La belle Helene“ (Helen Mack) eher engagiert als talentiert die hübsche Gesangsnummer Runaway Blues vor, die Max Steiner anschließend andauernd auf seinem Soundtrack erklingen lässt. Son of Kong rührt weniger durch das alberne Albino-Äffchen als dadurch, dass die Romanze von Denham und Helene allen Intrigen, Monstern und Erbeben standhält!

Eine King Kong Special Edition enthält auf Blu-ray neben King Kong und Mighty Joe Young auch die Originalfassung des nie deutsch synchronisierten Son of Kong. Alle drei Filme wurden zudem noch mit interessanten deutschsprachigen Audiokommentaren von Dr. Rolf Giesen garniert.

