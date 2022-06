Fünf Jahre nachdem er Natalie Portman als Jackie Kennedy die Tage vor und nach dem Attentat auf ihren Mann nacherleben ließ, erzählt der Chilene Pablo Larrain erneut von einer Frau, deren Schicksal im Lichte der Weltöffentlichkeit stattfand. Im Zentrum von Spencer steht Kristen Stewart (Snow White and the Huntsman) als Lady Di, die 1991 auf der königlichen Weihnachtsfeier schwere Depressionen durchlitt und sich von ihrem Gatten Prinz Charles sowie von der Royal Family lossagte.

Larrain konzentriert sich dabei fast ausschließlich auf seine Hauptfigur, was sich darin niederschlägt, dass die Mitglieder der königlichen Familie nur am Rande auftreten und durch unbekannte Darsteller verkörpert werden. Sehr viel mehr Kontakt als zu Charles oder der Queen hatte Prinzessin Diana zu ihrer Dienerschaft.

Daher kommen mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Sally Hawkins (Shape of Water) als Zofe, dem vielbeschäftigten Timothy Spall (The King’s Speech) als Sicherheitsoffizier und Sean Harris (Mission: Impossible 5 ) als Küchenmeister in wichtigen Nebenrollen prominente Charakterdarsteller zum Zuge.

Spencer wurde in mehreren deutschen Schlossanlagen durchaus opulent in Szene gesetzt. Dennoch dürften Yellow-Press-Leser kaum Freude haben an diesem sich hauptsächlich auf die scheinbaren Nebenschauplätze eines Wochenendes im Leben von Lady Di konzentrierendes Filmdrama.

Anders als der Kinofilm Die Queen oder die Serie The Crown zeigt sich Pablo Larrain kaum an der akkuraten Nachstellung historischer Begebenheiten interessiert. Stattdessen versuchen er und seine großartige Hauptdarstellerin in alptraumhaft schönen Bildern darzustellen, was seinerzeit möglicherweise im Kopfe jener scheinbaren Märchenprinzessin stattgefunden hat, die beschloss wieder zu Diana Frances Spencer zu werden.

