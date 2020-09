Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 13: Tome & Janry

Es ist sehr erfreulich, dass Carlsen die Spirou-Gesamtausgabe auch über die von André Franquin geschaffenen zeitlosen Klassiker hinaus fortführt. Nach drei Hardcover-Editionen mit den neun Alben des Bretonen Jean-Claude Fournier und einem Buch mit dem schmalen Werk des glücklosen Duos Nic & Cauvin eröffnet Band 13 “eine Ära von 17 Jahren der Harmonie zwischen der Figur, ihren Autoren und dem Publikum“.

Doch diese traumhaften Zustände herrschten nicht von Anfang an, denn es brauchte seine Zeit bis schließlich 1984 mit Das geheimnisvolle Virus das erste Spirou-Album von Philippe Vandevelde und Jean-Richard Geurts alias Tome & Janry veröffentlicht wurde. Zuvor erschienen die Comics des jungen Teams mit von Nic & Cauvin sowie von Yves Chaland gestalteten Abenteuern des Pagen im Spirou-Magazin.

Eher durch Zufall landeten Tome & Janry, die zuvor bei Comics des Konkurrenz-Magazins Tintin wie Gregs Albert Enzian assistierten, bei Spirou. Dort gestalteten sie zunächst eine Seite mit Spielen und Rätseln. Bemerkenswert an dem Duo ist, dass Tome genau wie Janry texten und zeichnen kann. Erst im Laufe der gemeinsamen Arbeit an Spirou kristallisierte sich heraus, dass der 2019 verstorbene Tome die gemeinsam erarbeiteten Geschichten zu Papier brachte, die sein Freund Janry dann in Szene setzte.

Es waren schließlich das positive Feedback der Leser des wöchentlichen Magazins auf die ersten Kurzgeschichten und wohl auch die Fürsprache von André Franquin, die dazu führten, dass Tome & Janry bis 1998 vierzehn Alben und zahlreiche Kurzgeschichten zur Serie beisteuern sollten. Nicht mitgerechnet sind die zahlreichen Geschichten mit dem kleinen Spirou, die mittlerweile knapp 20 Alben füllen.

Die erste Auftritt dieser beliebten nur bedingt jugendfreien Jugendversion von Spirou fand 1983 in einer Kurzgeschicht mit dem langen Titel Die einzig mehr oder weniger wahre Geschichte über die Jugend von Spirou erzählt von Onkel Paul (enthalten im Spirou-Album Jugendsünden) statt, die ebenfalls in diesen Band enthalten ist. Hinzu kommen noch die Alben Das geheimnisvolle Virus, Abenteuer in Australien, und Marilyn ist nicht zu stoppen, sowie zahlreiche kurze Comics, Titelbilder und natürlich einem fundierten Vorwort.

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 13: Tome & Janry 1981 – 1983” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio”-Comics bei ebay kaufen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 1: Die Anfänge eines Zeichners” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 2: Von Rummelsdorf zum Marsupilami” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 3: Einmal um die Welt” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 4: Moderne Abenteuer” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 5: Fabelhafte Wesen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 6: Gefährliche Erfindungen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 7: Mythos Zyklotrop” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 8: Humoristische Abenteuer” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 9: Fournier 1969 – 1972” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 10: Fournier 1972 – 1975” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 11: Fournier 1976 – 1979” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 12: Nic & Cauvin 1980 – 1983” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 14: Tome & Janry 1984 – 1987” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

