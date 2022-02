Im Vorwort zu diesem Buch schreibt Art Spiegelman, dass er Stadt aus Glas angeschoben hat, weil er es ihm nicht gefiel seine “Graphic Novel“ (Spiegelman hasst diese Bezeichnung) Maus in den Buchhandlungen “umgeben von Fantasy- und Rollenspiel-Handbüchern“ zu sehen. Daher sprach er Schriftsteller an und bat sie Comicszenarios zu verfassen. Das fruchtete nicht so recht, doch immerhin gab Paul Auster eins seiner Werke für eine Comicadaption frei.

Stadt aus Glas ist der erste Band von Austers New York Trilogie und erzählt teilweise im Stil eines Krimis von einem Mann namens Daniel Quinn, der unter dem Pseudonym William Wilson Romane über einen Detektiv namens Max Work schrieb und sich zunehmend mit seiner literarischen Schöpfung identifiziert.

Quinn gibt sich aber auch noch als Paul Auster aus und wird als dieser beauftragt einen alten Mann zu observieren, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dabei kommt er scheinbar einem äußerst verzwickten Rätsel auf die Spur und trifft auch noch den richtigen Paul Auster. Quinn observiert so intensiv, dass er für tot erklärt wird, seine Wohnung einbüßt und schließlich ganz verschwindet.

Gemeinsam mit Paul Karasik adaptierte David Mazzucchelli Austers Roman. Mazzucchelli war zuvor mit dem von Frank Miller getexteten Comic Batman: Year One, der auch die Grundlage des Films Batman Begins war, zu einigem Ruhm gekommen. Mazzucchelli setzt die Geschichte in klare und schlichte Zeichnungen um, wobei teilweise recht interessant (aber auf die Dauer etwas ermüdend) mit den Stilmitteln des Mediums Comic gespielt wird.

Das Resultat überzeugt stärker in einzelnen Momenten als im großen Ganzen. “Stadt aus Glas“ ist eher ein Experiment als ein gelungenes Experiment, aber immerhin war Paul Auster mit der Comicadaption vollauf zufrieden.

Nach einer Erstausgabe bei Rowohlt liegt der Comic jetzt bei Reprodukt vor. Stadt aus Glas erschien 2013 auch als gebundene Ausgabe in der Reihe Süddeutsche Zeitung Bibliothek – Graphic Novels.

Diesen Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Süddeutsche Zeitung Bibliothek – Graphic Novels 3.3: Stadt aus Glas“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken