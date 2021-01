Star Trek: Lower Decks

Bereits Anfangs der 70er-Jahre entstand Star Trek: The Animated Series. Seinerzeit wurden 22 weitere Abenteuer mit Kirk, Spock und Co. als schlicht animierte Zeichentrick-Abenteuer in Szene gesetzt, wobei William Shatner, Leonard Nimoy und die meisten Darsteller der Serie als Sprecher fungierten.

In Lower Deck, der zweiten Star-Trek-Animations-Serie, werden komplett neue Charaktere vorgestellt. Die durchaus ansprechende Animation wird jetzt jedoch weniger dazu genutzt, um Weltraum-Abenteuer zu erzählen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Stattdessen wird versucht sich ein wenig über den eigenen Mythos lustig zu machen, bevor es die Konkurrenz – wie etwa Seth MacFarlane in The Orville – noch wilder treibt. Als kreativer Kopf fungiert bei Lower Decks Mike McMahan, der bereits an South Park sowie Rick and Morty beteiligt war.

Doch da Lower Decks eine Art “offizielle Parodie“ ist, sollte kein wild entfesselter Humor erwartet werden. Vor dem Hintergrund der galaktischen Missionen des Raumschiffs U.S.S. Cerritos, bei denen es meist um Zweitkontakte mit bereits von der Sternenflotte entdeckten Lebensformen geht, werden Geschichten erzählt, in denen es Sitcom-mäßig menschelt.

Hauptfigur ist scheinbar der höchst durchschnittliche Fähnrich Brad Boimler, der unbedingt Karriere bei der Sternenflotte machen möchte. Eine sehr viel interessantere Figur ist jedoch dessen Kollegin Beckett Mariner, die scheinbar alles unternimmt um strafversetzt zu werden. Kleiner Spoiler: Ohnehin ist nach wenigen Episoden zu erfahren, dass Beckett ist die Tochter von Cerritos-Captain Carol Freeman. Der Generationskonflikt der beiden ist sehr oft die Triebfeder der Geschichten.

In Sachen Gagdichte, Spannung und Überraschungseffekte ist noch viel Luft nach oben. Doch dank der sympathischen Figuren und der gelegentlichen doch noch halbwegs gut gelungenen Gags besteht noch Hoffnung für diese in ihren besten Momente an Matts Groenings Futurama erinnernde Serie. Die erste aus 10 Episoden bestehende Staffel von Lower Decks ist auf Amazon Prime zu sehen und bereits in diesem Jahr sollen weitere Episoden folgen.

