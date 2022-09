Star Trek VIII – Der erste Kontakt

Nach einem etwas schlappen Auftakt (Picard wird mal wieder von Borg-Alpträumen gequält) entpuppt sich der achte Star-Trek-Film als die bisher wohl konsequenteste Film-Umsetzung der TV-Serie(n). Wer als Zuschauer nicht zumindest mit der Next Generation-Doppelfolge Best Of Both Worlds vertraut ist, wird dem ganzen Geschehen auf der Leinwand nicht so recht folgen können.

Diesmal verschlägt es die Next Generation-Crew aus dem 24. Jahrhundert zurück in das Jahr 2063. Damals legte ein gewisser Zefram Cochrane (brillant: James Cromwell) den ersten Flug mit Warp-Geschwindigkeit hin und machte dadurch die Vulkanier neugierig auf das Erdvölkchen. Dies wollen die Borgs verhindern, die im Film seltsamerweise immer noch genauso stupide Kollektiv-Wesen sind, wie zu Zeiten ihrer ersten Auftritte in der TV-Serie. Allerdings haben sie diesmal eine Königin (Alice Krige in voller Hellraiser-Montur) bekommen, die es anscheinend auch körperlich auf den immer menschlicher werdenden Data abgesehen hat.

Bis auf die bedauernswerte Gates McFadden als Dr. Crusher bekommen alle Crew-Mitglieder ihre mehr oder weniger großen Auftritte. Worf kommt von Deep Space Nine mit dem Raumschiff Defiant vorbei, das zerstört wird. Außerdem hat der Klingone Probleme mit einem Raumspaziergang auf der äußeren Oberfläche der neuen Enterprise und wird auch noch von Picard der Feigheit bezichtigt. Geordi kommt jetzt ohne Visor aus und hat justierbare Augen. Deanna Troi lässt sich vollaufen und Jonathan Frakes (als Regisseur und Darsteller) betrachtet die ganze gelungene Show anscheinend mit demselben entspannten Vergnügen wie der Kinobesucher.

Extras der Blu-ray: Audiokommentare von Regisseur und Schauspieler Jonathan Frakes und von den Drehbuchautoren Brannon Braga und Ronald Moore (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Textkommentar von Michael und Denise Okuda (Ko-Autoren von “The Star Trek Encyclopedia“) wahlweise in deutscher oder englischer Sprache, Tribut an Jerry Goldsmith (19:48 min), Das Vermächtnis von Zefram Cochrane (12:20 min), Der Erste Kontakt: die Möglichkeiten (19:33 min), Die Story (15:31 min), Das Raketensilo (14:06 min), Das Schutzschild (10:32 min), Von A bis E (6:39 min), Making of (20:00 min), Die Kunst (16:36 min), Unimatrix Eins (14:17 min), Die Borg-Queen (8:33 min), Die Design-Matrix (18:12 min), Borg-Queen-Montage (11:12 min), Fluchtkapsel-Start (5:00 min), Der Untergang der Borg-Queen (3:14 min), Storyboards zu vier Szenen, Galerie mit 47 Fotos, US-Teaser-Trailer (1:13 min), US-Kino-Trailer (2:13 min), Borg Invasion-Trailer (0:33 min)

„Star Trek VIII – Der erste Kontakt“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Star Trek VIII – Der erste Kontakt“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken