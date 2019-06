Steffen Kverneland: Ein Freitod

Der Norweger Steffen Kverneland hat sich zuvor gemeinsam mit seinem Kollegen Lars Fiske im Comic Olaf G. mit dem Leben von Olaf Gulbransson beschäftigt. Anschließend gestaltete er im Alleingang eine aufregende Comic-Biografie des norwegischen National-Künstlers Edvard Munch (Der Schrei). Während in diese Comics auch autobiografische Momente mit eingeflossen sind, ist Kvernelands neues Werk Ein Freitod die fast schon erschreckend intime Auseinandersetzung mit seinem Vater Odd, der freiwillig aus dem Leben schied, als der Künstler gerade 18 Jahre alt war.

Mit Hilfe seiner erstaunlichen Fähigkeit in verschiedenen Stilen – mal fast schon fotorealistisch und dann wieder sehr treffend karikierend – arbeiten zu können, sucht Kverneland nach Gründen, warum Odd an seinem auf den ersten Blick erfolgreich anmutenden Leben verzweifelte. Wieso entfloh der Ehemann einer attraktiven lebenslustigen Frau, der Vater zweier Söhne, der einfallsreiche Erfinder zunächst in den Alkoholismus und schließlich in den Freitod?

Indizien sucht Kverneland in alten Familienfotos und auch in den tragischen Kriegserlebnissen seines Großvaters. Beides macht er dem Leser zugänglich. Nur beiläufig wahrgenommene Beobachtungen über den oft weggetreten vor dem Fernsehen sitzenden Vater oder über dessen ihm immer stärker entgleitende Ehe gewinnen posthum an Wichtigkeit.

Kvernelands Trauer scheint im Laufe der Zeit auch ein wenig dem Verständnis zu weichen und er gesteht mittlerweile auch einige Gewohnheiten von Odd – wie das Bedürfnis nach Einsamkeit und Alkohol – übernommen zu haben. Ein Freitod ist ein Meisterwerk, das aufzeigt, dass im Comic völlig anders als im Kino oder in der Literatur erzählt werden kann!

