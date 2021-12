Stephen King: Billy Summers

Mit über 700 Seiten ist das neue Buch von Stephen King ein ganz schöner Brocken. Doch der Leser bekommt sehr viel mehr geboten als nur einen einzigen straight erzählten Roman. Titel-„Held“ ist ein ehemaliger US-Soldat, der als Killer arbeitet. Seinen Auftragsgebern gaukelt Billy Summers vor, er hätte ein simples Gemüt. Doch der literarisch interessierte Präzisionsschütze versucht sein schlechtes Gewissen dadurch zu beruhigen, dass er nur schlechte Menschen tötet, die dies seiner Meinung nach verdient haben.

In der ersten Hälfte des Buchs erzählt King davon, wie Summers einen letzten Auftrag annimmt und vorbereitet. In Red Bluff, einer Kleinstadt in den Südstaaten, soll einem Mörder und Vergewaltiger der Prozess gemacht werden. Da unklar ist, wann die Verhandlung stattfindet, zieht Summers erst einmal inkognito in das Städchen und gibt sich als Schriftsteller aus. Zunächst nur als Tarnung, doch mit immer größerer Begeisterung, beginnt er damit, seine Audiobiografie zu schreiben.

Der auf mehreren Ebenen erzählte Auftakt besteht zu einem Großteil aus der von Summers immer mitreißender niedergeschriebener Schilderung seiner tragischen Jugendjahre, beschreibt aber auch, wie sich der Killer immer mehr mit einigen Kleinstädtern anfreundet. Dies fesselt durchaus, eine Straffung durch ein Lektorat hätte aber auch nicht geschadet. Doch nachdem Summers auf den Angeklagten geschossen hat und sich auf der Flucht befindet, entwickelt sich der Roman in eine überraschende Richtung. Direkt vor dem Versteck von Summers wird die 21-jährige Alice Maxwell von ihren Vergewaltigern aus dem Auto geworfen. Summers nimmt sich der jungen Frau an und ein ebenso spannender wie faszinierender Road Trip beginnt…

Ganz ohne fantastische Elemente kommt Stephen King auch in Billy Summers nicht aus. Diese stehen im Zusammenhang mit seinem Klassiker Shining und bereichern die Story nicht wirklich. Doch insgesamt gelang King ein spannend erzählter Thriller voller glaubhafter Charaktere, wobei er eher auf psychologischen Tiefgang als auf permanente Hochspannung setzt. Auch dank seiner Liebe zu interessanten Details, wobei King auch einige Spitzen gegen Trump abfeuert, bleibt die Geschichte jederzeit glaubhaft.

