Stephen King: Das Mädchen

Die Eltern der neunjährige Trisha sind geschieden. Ihre Mutter ist bestrebt jedes Wochenende lehrreiche Exkursionen mit dem Mädchen und ihrem Bruder Pete durchzuführen. Dabei beginnt Pete mal wieder mit seiner Mutter zu streiten. Die kleine Trish hält dies nicht aus und entfernt sich von den beiden. Sie begibt sich ein wenig in den Wald hinein. Das entpuppt sich als ganz großer Fehler, denn sie verläuft sich hoffnungslos.

Fast das gesamte Buch beschreibt, wie Trish durch den Walt irrt. Damit es nicht zu öde wird, isst sie Beeren und hat Halluzinationen. Darüber hinaus gibt es noch einige Rückblenden mit dem von ihr heiß geliebten und alkoholabhängigen Vater.

Ferner spielt noch Baseball eine große Rolle, denn Trish verirrt noch Tom Gordon, einen (tatsächlich existierenden) Spieler der Bostoner Red Socks. Daher heißt das Buch auch im Original The Girl Who Loved Tom Gordon.

Kings Roman wurde von der SZ und auch vom Spiegel halbwegs wohlwollend und vor allem recht umfangreich besprochen. Trotzdem ist das Werk nicht gerade eine mehrere Abende füllende Veranstaltung. Das dürfte wohl auch der Grund sein, warum Das Mädchen 2000 nicht bei Heyne, sondern zunächst beim ebenfalls in München ansässigen Schneekluth Verlag erscheint.

Auch hier traut man dem Werk nicht so recht und verlegt es in zwei Editionen: Eine mit weißen und eine mit schwarzen Umschlag. Beide wurden auch noch vorsorglich in ganz dickes Plastik eingeschweißt.

