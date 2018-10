Stephen King: Der Outsider

Anfangs scheint dieser Roman von Stephen King von einem Mann zu handeln, der zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird. Terry Maitland ist als Lehrer und Trainer der örtlichen Jugendbaseballmannschaft ein geachteter Bürger der Kleinstadt Flint City. Doch als die Leiche eines geschändeten 11-jährigen Jungen gefunden wird, ändert sich alles.

Etliche Augenzeugen wollen Maitland in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Dieser hat zwar ein wasserdichtes Alibi, doch ebenso glaubhafte DNA-Beweise sprechen gegen ihn. Nachdem der ermittelnde Detective Ralph Anderson eine Festnahme Maitlands direkt während eines Baseball-Spiels durchführte, schaukeln sich die Emotionen hoch und es kommt zu einer Tragödie. Im Laufe der weiteren Ermittlungen muss der fest auf den Boden der Tatsachen stehende Kriminalist Anderson erfahren, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als er bisher glaubte.

Zur Seite steht ihm eine interessante Persönlichkeit, die bereits in drei weiteren Büchern von Stephen King eine wichtige Rolle spielte. In der mittlerweile auch einer TV-Serie als Vorlage dienenden Trilogie Mr. Mercedes, Finderlohn und Mind Control stand dem pensionierten Polizisten Bill Hodges bei seinen Ermittlungen eine nur scheinbar unscheinbare Dame zur Seite. Holly Gibney bekam es dabei auch mit übersinnlichen Phänomenen zu tun. Doch die gelegentlich sehr verhaltensauffällige Frau stand ihren Mann und spielt in dieser Funktion auch eine wichtige Rolle in Der Outsider.

Das Resultat ist ein Roman, in dem Stephen King einmal mehr souverän Alltagsbeobachtungen und Fantasy-Einlagen zu einem faszinierenden Ganzen zusammenfügt. Der Leser wird das vielleicht etwas zu umfangreiche Buch ganz gewiss sehr schnell durchgelesen haben und dabei darauf hoffen, dass der unermüdlich schreibende King aktuell an etwas Originellerem arbeitet.

„Der Outsider“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Bücher von Stephen King bei ebay kaufen, hier anklicken

„Mind Control“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mind Control“ als Taschenbuch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Finderlohn“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Finderlohn“ als Taschenbuch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mr. Mercedes“ als Taschenbuch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Mr. Mercedes“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken