Stephen King: Im Kabinett des Todes

1993 schrieb Stephen King in Vorwort seiner dritten Kurzgeschichtensammlung Alpträume: „Sollte es je einen neuen Kurzgeschichtenband geben, so wird er ausschließlich aus Geschichten bestehen, die bis jetzt weder geschrieben noch ausgedacht sind, und ich glaube es wird erst in einem Jahr das Licht der Welt erblicken, das mit einer Zwei anfängt.“ Er sollte recht behalten, denn erst 2002 hatten sich bei King genug Stories angesammelt, um ein weiteres Buch zu füllen.

Ein absolutes Highlight befindet sich leider nicht unter den vierzehn neuen Kurzgeschichten, zu denen auch ein 80-seitiger Besuch in der öden Fantasy-Welt vom Revolvermann Roland gehört. Verwunschene Hotelzimmer (die Story Zimmer 1408 wurde mittlerweile verfilmt), Déjà vu-Erlebnisse und bedrohliche Gemälde, die sich im Laufe der Zeit verändern, sind die schon ein wenig ausgelutschten Bestandteile der Stories. Auch Kings immer wieder aufblitzende Meisterschaft im Beschreiben und Platzieren von scheinbaren Nebensächlichkeiten, die meist interessanter als die ganze Geschichte sind, kann hier leider nicht viel retten.

Stephen King bekennt sich im Vorwort zu Im Kabinett des Todes dazu, dass er sich immer wieder verpflichtet fühlt Kurzgeschichten zu schreiben, um diese „fast ausgestorbene Kunstform“ am Leben zu erhalten. Beim Schreiben von ein bis zwei Kurzgeschichten im Jahr hat King zunehmend das Gefühl „seinen Verpflichtungen nachzukommen.“ Wenn er so weitermacht, hat der Leser beim Abarbeiten von Kings Büchern auch immer mehr dieses Gefühl.

