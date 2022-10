Stephen King: Qual

Bevor er 1974 seinen großen Durchbruch mit Carrie hatte, verfasste Stephen King fünf Romane unter dem Namen Richard Bachman (das Pseudonym setzte er auch noch für die Bücher Der Fluch und Regulator ein). Vier dieser Werke (Amok, Todesmarsch, Sprengstoff und das mit Arnold Schwarzenegger als The Running Man verfilmte Menschenjagd) erschienen in den USA zunächst als Taschenbücher.

Das fünfe zeitgleich entstandene Bachman-Buch Blaze verschwand erst einmal in der Versenkung. Nachdem King jedoch den Kurzroman Colorado Kid zur Reihe Hard Case Crime beisteuerte, erinnerte er sich an die ähnlich gelagerte Bachman-Story und überarbeitete diese „Geschichte aus der Gruft“ noch einmal.

Das Buch erzählt vom kräftigen Zweimetermann Clayton Blaisdell Junior, der meist nur Blaze genannt wird. Als kleiner Junge wurde dieser von seinem trunksüchtigen Vater im Suff mehrmals die Treppe heruntergeschmissen. Blaze hat seitdem eine üble Delle im Kopf und vergisst oft die einfachsten Dinge. Seine Jugend verlebt er in Heimen, Besserungsanstalten und Gefängnissen. Er hört oft die Stimme seines verstorbenen Komplizen George, der ihm dabei helfen will einen großen Coup durchzuziehen. Blaze entführt das Baby eines reichen Ehepaars und will eine Million Dollar Lösegeld erpressen. Doch er macht zahllose Fehler und die Polizei ist ihm auf der Fährte als er sich in seinem alten Waisenhaus verschanzt.

In diese konventionell-spannende Krimihandlung hat Bachman-King einige Rückblenden aus der trostlosen Jugend von Blaze eingeflochten, die mit zum Besten gehören was seit langer Zeit vom immer noch sehr produktiven Autor zu lesen war. Zwar hat angeblich King laut Nachwort “aus dem Text weitgehend alle Emotionen entfernt“, doch wenn sich Blaze nach dem Fund einer gut gefüllten Brieftasche für einige glückliche Tage aus dem Waisenhaus entfernt oder es beinahe schafft von einem idealistischen Farmer adoptiert zu werden, berührt die Erzählung ungewöhnlich stark. Der klobige (und gelegentlich auch brutale) Blaze wird durch die sehr wirkungsvolle Struktur des Buches zu einem plastischen Charakter und zu einem wahrhaft tragischen Helden.

