Als Susan … verzweifelt gesucht im Oktober 1984 abgedreht war, wurde Madonnas Like A Virgin zu einem riesigen Hit. Das war natürlich eine tolle Gratis-Werbung, doch wer eine One-Woman-Show des Popstars erwartete, saß am falschen Film. Madonna spielte zwar die Titelrolle, doch der Film gehörte ganz eindeutig Rosanna Arquette.

Diese spielte Roberta Glass, die eine Ehe ohne Leidenschaft mit einem “Badewannen-Verkäufer“ (Zitat Wikipedia, passender ist natürlich „Sanitär-Manger“) führt. Eine gewisses Prickeln verschaffen ihr mysteriöse, wild-romantische Zeitungsanzeigen, in denen ein gewisser Jim verzweifelt versucht, sich mit seiner Freundin Susan zu verabreden. Als der Treffpunkt des Pärchens im Battery Park auch in der Zeitung steht, bricht Roberta nach New York auf…

Aus dieser Ausgangsituation konstruierte Susan Seidelman eine amüsante Verwechslungskomödie, die als überflüssige Beigabe auch noch über einen Krimi-Handlungsstrang verfügte. Der Film lebt hauptsächlich von Rosanna Arquette, die als sich Roberta von der fröhlich in den Tag hineinlebenden Susan inspirieren lässt.

Roberta erwirbt zunächst Susans coole Jacke, die angeblich einst Jimmy Hendrix gehörte und lernt schließlich über einige Umwege mit Dez (Aidan Quinn) jemanden kennen, der alles andere als ein Badewannen-Verkäufer ist. Diese nicht unbedingt neue Geschichte bekommt durch die sehr lebendig eingefangene New Yorker Underground-Szene einen ganz besonderen Touch.

Das Mediabook von justbridge entertainment enthält den 103-minütigen Hauptfilm auf Blu-ray und DVD, wahlweise mit einem leider nicht untertitelten Audiokommentar von Regisseurin Susan Seidelman. Als Bonus gibt es noch ein alternatives bzw. deutlich verlängertes Ende (6:06 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln) und den US-Trailer (1:55 min). Außerdem ist ein 20-seitiges Booklet mit Texten von Christoph N. Kellerbach eingebunden.

