Teenage Mutant Ninja Turtles / Usagi Yojimbo

Das Ende des 16. Jahrhunderts ging in die japanische Geschichte als Zeitalter der Bürgerkriege ein. Seinerzeit verlor der Samurai Miyamoto Usaki seinen Herrn Mifune. Nach Beendigung der Kämpfe fanden viele Samurai keine Anstellung und zogen als sogenannte gesetzlose Ronins durch die Lande. Dieses Schicksal hat auch Usaki ereilt.

Fortan nennt er sich Usagi Yojimbo, was „Leibwächter Hase“ bedeutet. Dies ist auch recht passend ist, denn der Ronin ist tatsächlich ein Hase und bewegt sich durch eine Welt, die auch ansonsten ausschließlich von Tieren bevölkert ist. Doch im Gegensatz zu den meisten Comics mit tierischen Hauptfiguren denkt Autor und Zeichner Stan Sakai überhaupt nicht daran, seine Leser zum Lachen zu bringen.

Vielmehr erzählt der Amerikaner japanischer Abstammung recht ernsthafte und sorgfältig recherchierte Geschichten über Schwertkämpfe und Ehre. In den USA hat der fest in der dortigen Comicszene verankerte Sakai bereits zahlreiche Preise abgesahnt. Doch bei uns scheiterte die Serie zunächst bei Carlsen (als sie nahezu zeitgleich mit Jeff Smiths sehr viel komischeren Bone gestartet wurde) und anschließend bei Schwarzer Turm. Dies lag sicherlich an den etwas schwer zu vereinenden Gegensätzen zwischen der Humor verheißenden Form und den eher ernsthaften Inhalten.

Wohl auch daher hat der Dantes Verlag inmitten seiner neuen schwarzweißen deutschen Edition von Usagi Yojimbo einen farbigen Comic platziert, in dem der kämpferische Hase auf vier tierische Gestalten trifft, die deutlich populärer sind. 1984 – also zeitgleich mit Usagi Yojimbo – erblickten die Teenage Mutant Ninja Turtles das Licht der Welt. Da dies zunächst ebenfalls in einem unabhängig veröffentlichen schwarzweißen Comicheft geschah, entwickelten sich nicht nur freundschaftliche Bande zwischen den TMNT-Schöpfern Kevin Eastman & Peter Laird und Stan Sakai, sondern auch die Comicfiguren besuchten sich gegenseitig.

Das erste Crossover erschien bereits 1987 und auch in den TMNT-Trickfilm-Serien tritt Usagi Yojimbo auf, was sich auch in Form von Action-Figuren bemerkbar machte. Der Dantes Verlag veröffentlicht mit Namazu – Die Geschichten vom Riesenwels ein von Stan Sakai gezeichnetes aktuelles Crossover zwischen Usaki Yoyimbo und den Turtles aus dem Jahre 2017. Hier ist es ein Zauber, der im japanischen Mittelalter vier Schildkröten in Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo verwandelt. Gemeinsam mit Usagi Yojimbo nehmen sie den Kampf gegen den besessenen Jei alias die „Klinge der Götter“ auf.

Es ist schön, dass Usagi Yojimbo wieder auf Deutsch erschienen ist, Vielleicht hat er – with a little help from the Turtles – diesmal auch bei uns dauerhaften Erfolg. Der Dante Verlag gibt sich auf alle Fälle viel Mühe und garniert das 40-seitige Crossover mit Infos und allerlei schönen Variant-Covern, u. a. von Kevin Eastman und MAD-Legende Sergio Aragones!

Alte Serie bei Schwarzer Turm:

