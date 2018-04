Terry Moore: Echo – Black Hole

Auch der dritte und abschließende Band des Science-Fiction-Epos Echo wartet mit überraschenden Wendungen auf. So ist für Julie eine der Auswirkungen des Kontakts mit der Beta Skin ein Wachstumsschub, der sie in eine mit Superkräften gesegnete, unbezwingbare Walküre verwandelt. Gleichzeitig wird Ivy immer jünger und mutiert zum naseweisen, besserwisserischen Gör.

Der Showdown um die Rettung der Welt ist ebenso ein Rennen gegen die innere Zeit, denn die taffe FBI-Agentin verliert bei ihrer Reise Richtung Jungbrunnen nicht nur diverse Falten um die Augen, sondern nach und nach auch ihre Erinnerung.

Der Widersacher Cain, der unseren Heldinnen in den ersten zwei Bänden übel zusetzte, ist tatsächlich der biblische Kain, seit Ewigkeiten auf der Erde wandelnd. Dem setzt Ivy typisch pragmatisch ein Ende. Zum Schluss hin lässt der Autor Nebenfiguren aus Strangers in Paradise auftreten und verbindet so die Welt von Echo mit der seines berühmten Erstlingswerks. Selten hat mich eine Geschichte, die, im weiteren Sinne, ihr Garn vom Anbeginn der Menschheit zu den Superhelden unserer Gegenwart spinnt, derart anspruchsvoll, spannend und humorvoll unterhalten.

Terry Moore ist ein hervorragender Zeichner und begnadeter Geschichtenerzähler. Diese Kombination generiert wunderbare Werke der Neunten Kunst und macht ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit des modernen Comic.

Rainer Schneider

