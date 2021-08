Terry Moore: Five Years

Im Laufe von knapp drei Jahrzehnten hat Terry Moore in seinen Serien ein großes und großteils weibliches Ensemble angesammelt. In letzter Zeit kam es immer wieder – und ganz besonders in der Miniserie Strangers in Paradise XXV – zu Gastauftritten von Moores Charakteren in “fremden“ Serien, wodurch sich ein sogenanntes “Terryverse“ formierte.

Mit Five Years folgt jetzt eine – genau wie Strangers in Paradise XXV – aus zehn Heften bestehende Serie. Als Motto ist diesem Terryverse-Crossover ein Zitat von Harlan Ellison vorangestellt: “Die Elemente, die im Universum am häufigsten vorkommen, sind Wasserstoff und Dummheit.“

Angesichts der Bedrohung durch eine sich in der Entwicklung befindenden neuen Waffe, der sogenannte Phi-Bombe, die allen Wasserstoff und damit auch alles Leben auf Erden in Windeseile vernichten kann, brechen Terry Moores weiblichen Charaktere auf, um die Welt zu retten.

Zentraler Charakter ist einmal mehr Katina „Katchoo“ Choovanski aus Strangers in Paradise, die ihre geliebte Francine und die zwei Kinder unter der Aufsicht von Motor Girl Sam Locklear auf Hawaii zurücklässt, um sich erneut in Lebensgefahr zu begeben. Ihre geheime Mission führt Katchoo auch ins verschneite Moskau. Hier trifft sie auf Julie Martin, die Phi-Frau aus Echo und die äußerst gewaltbereite Göre Zoe aus Rachel Rising.

Selbst mir als treuer Leser aller bei Schreiber und Leser veröffentlichter Comics von Terry Moore fiel es nicht immer leicht den Durchblick zu behalten. Moores Frauen sind zwar unkonventionelle und individuelle Charaktere, weisen äußerlich jedoch allerlei Ähnlichkeiten auf. Gar nicht so selten, ist es daher zum tieferen Verständnis der Geschichte nötig, einige der älteren Serie nochmal zu lesen, was ja so schlimm auch nicht ist.

