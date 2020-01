Terry Moore: Strangers in Paradise XXV

Nach über einem Jahrzehnt kehrt Terry Moore zu seinen Heldinnen Francine Peters und Katina Choovanski alias Katchoo aus Strangers in Paradise zurück. Diese sind mittlerweile glücklich verheiratet und haben zwei Töchter, der kleine Ebenbilder ihrer Mütter sind. Doch das häusliche Glück hält nicht lange an, denn Katchoos Vergangenheit als Parker-Girl holt sie ein…

Katchoo, die einst Mitglied einer aus Frauen bestehenden Verbrecherorganisation, war begibt sich auf eine Hetzjagd, die sie u. a, nach Kolumbien und Schottland führt. Mit Strangers in Paradise XXV feiert Terry Moore nicht nur das 25. Jubiläum seiner Erfolgsserie, sondern arbeitete auch noch weiter daran, seine faszinierenden Comic-Reihen wie Rachel Rising, Echo und Motor Girl zu einem “Terryversum“ zusammenzufügen.

Schreiber und Leser veröffentlicht seine Edition mit den des ersten zehn Heften der neuen Serie in einem etwas größeren Format als seine sechsbändige Gesamtausgabe von Strangers in Paradise, was Terry Moores klaren Schwarzweiß-Zeichnungen sehr gut bekommt. Außerdem kommen noch alle Cover und eine sehr schöne 28-seitige Galerie zum Abdruck. So kann es sehr gerne weitergehen!

