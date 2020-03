The Boys – Gnadenlos-Edition 5

Schon bei der Lektüre der letzten Sammelbände der so temporeich und bitterböse gestarteten Serie The Boys über eine Gruppe, die antritt, um arroganten Superhelden den Marsch zu blasen, entstand der Eindruck Garth Ennis trete erzählerisch etwas auf der Stelle und denkt nicht im Traum daran die Geschichte zu einem (ganz sicher nicht guten) Ende zu bringen. Auch diesmal ist Ennis‘ Blick nach hinten gerichtet und er reicht detaillierte Informationen nach, ohne die seine Geschichte zuvor auch bestens funktioniert hatte.

Nachdem Ennis in der Storyline Barbary Coast die Erlebnisse von Greg Mallory, dem Gründer von The Boys im Zweiten Weltkrieg erzählte, folgt der wohl beeindruckendste Part der ganzen Serie. Es war ohnehin zuvor bereits klar, dass Boys-Anführer Billy Butcher seine Frau durch eine Untat des Über-Superhelden Homelander verloren hatte.

Doch in der aus sechs US-Heften bestehenden Storyline Butcher, Baker, Candlestick Maker erzählt Ennis sehr ausführlich wie es dazu kam. Auch diese in sich abgeschlossene Geschichte, die als eine Art Lebensbeichte am (das ist für die Schlusspointe wichtig!) offenen Sarg von Butchers Vater, mag für das weitere Verständnis von The Boys nicht wichtig sein, für sich betrachtet gehört sie jedoch mit zum Besten was Ennis jemals geschrieben hat.

Das liegt sicher daran, dass es hier sehr lange gar nicht um Superhelden geht, denn Ennis beschreibt vor dem glaubhaft dargestellten Background eines englischen Arbeiterviertels den jungen Billy Butcher als harten Burschen aus (zumindest väterlicherseits) sehr schlechtem Hause. In der Armee beim Kampfeinsatz auf den Falklandinseln findet Billy kurze Zeit eine Art innere Ruhe, doch an der Heimatfront ist er genau wie sein Vater nur ein brutaler Rüpel. Doch dann trifft Billy die rothaarige Becky und alles scheint gut zu werden…

Der Leser weiß schon, dass die Sache ganz böse ausgeht, und gerade das macht diese ohne jede Hast und mit viel Gefühl erzählte Liebesgeschichte zu einem bittersüßen Erlebnis. Gegen das, was Ennis hier unglaublich kunstvoll erzählt, sieht so manche hoch gelobte Graphic Novel ganz schön alt aus. Nicht unerwähnt bleiben, sollen hier aber auch die großartigen Bilder von Darick Robertson. Obwohl dieser sich The Boys gemeinsam mit Ennis ausdachte, kam er als Zeichner im Laufe der Serie leider viel zu selten zum Einsatz.

Nachdem die Serie The Boys mittlerweile abgeschlossen ist, startete Panini eine gebundene sechsbändige Gesamtausgabe im leichten Überformat (19 x 29 cm). Der fünfte und vorletzte Band dieser Gnadenlos-Edition enthält neben den The Boys-Hefte 48 bis 59 noch die sechsteilige Miniserie Butcher, Baker, Candlestick Maker.

Auf Amazon Prime ist mittlerweile die erste aus acht Episoden bestehenden Staffel einer erstaunlich gut gelungenen Serien-Adaption von The Boys zu sehen. Scheinbar direkt aus dem Comic entsprungen zu sein, scheint der Neuseeländer Karl Urban (Dredd, Star Trek). Dieser sondert als Billy Butcher herrlich derbe Flüche ab, legt großartige Wutausbrüche hin und lässt auch immer wieder einen seelisch schwer verletzten Menschen durchschimmern.

Eine Galavorstellung gibt auch Anthony Starr als Ober-Superheld Homelander. Sein arrogantes Lächeln wirkt erschreckend echt und fast so bedrohlich, wie die Abgründe die dahinter lauern. Auch die restliche Besetzung – allen voran Elisabeth Shue als eiskalte Konzernchefin von Vought International – wurde recht passend ausgewählt und erstaunlich viele Grundideen des Comics flossen in die Geschichte ein.

