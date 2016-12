The Crow III – Tödliche Erlösung

1994 wurde die im Gothic-Stil gedrehte Comic-Verfilmung “The Crow“ zu einem großen Erfolg, der dazu führte, dass bereits zwei Jahre später eine erste Fortsetzung in die Kinos kam. Doch dieses Werk enttäuschte so stark, dass der dritte Film um “The Crow“ gleich auf DVD gestartet wurde.

Es ist schade, dass “The Crow: Salvation“ nicht auf der großen Leinwand zu sehen war, denn der 2000 für 10 Millionen Dollar gedrehte Film hat durchaus seine Stärken. Das fängt schon bei der Besetzung an. Neben Kirsten Dunst sind auch Fred Ward, William Atherton (“Stirb Langsam“) und Walton Goggins (“The Hateful Eight“) mit dabei. In der Titelrolle ist Eric Mabius zu sehen, der sehen, der leider nicht über das Charisma von Bruce Lees Sohn Brandon verfügt, der 1994 als erste “Krähe“ zu sehen war.

Mabius spielt Alex Corvis, der auf dem elektrischen Stuhl landet, weil er angeblich seine Freundin Lauren umgebracht hat. Doch nachdem er als Untoter auf die Erde zurückkehrt, bringt er mit Hilfe von Laurens Schwester (Kirsten Dunst) mach und nach die wahren Schuldigen zur Strecke. Nach dem verunglückten zweiten „Crow“-Film fand dieses Werk sogar wieder die Gnade von James O´Barr, dem Schöpfer der Comicvorlage. O´Barr hatte daher auch ein hübsch morbides Plakat und sehr schönes Artwork für die beiden Soundtrack-CDs zum Film erstellt.

Concorde bringt den Film erstmals in der 102-minütigen ungekürzten, durchgehend synchronisierten Fassung auf DVD heraus. Als einziges Extra gibt es den US-Trailer (1:13 min).

