Nach seinen beiden hochgelobten, absoluten Low-Budget-Filmen Dark Star und Assault – Anschlag bei Nacht verwirrte John Carpenter seine Fans mit gradlinigen Schockern wie Halloween, Die Klapperschlange oder mit The Fog – Nebel des Grauens. In diesem Film erzählt er eine Horror-Geschichte klassischen Zuschnittes.

Nach und nach wird enthüllt, dass der kleine Küstenort Antonio Bay keinen Grund hat, sein 100-jähriges Bestehen ganz groß zu feiern. Vielmehr liegt ein Fluch in Form eines geheimnisvollen Nebels auf diesem Ort der nur abgewendet werden kann, wenn geklärt wird was seinerzeit mit dem Schiff Elizabeth Dane und einem falschen Leuchtfeuer geschah…

Mit einem großen Ensemble guter Darsteller wie Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, John Houseman, Hal Holbrook oder Psycho-Legende Janet Leigh, erzählt John Carpenter eine recht unblutige aber bestimmt nicht blutleere Horror-Story. 2018 erschien eine großartige Blu-ray-Edition dieses mittlerweile zum Klassiker gewordenen Films. Höhepunkt ist die ebenso amüsante wie lehrreiche Featurette Horror’s Hallowed Grounds in der Sean Clark die Drehorte aufsucht.

Bonusmaterial: Zwei Audiokommentare von John Carpenter und Debra Hill, sowie von Adrienne Barbeau, Tom Atkins und Produktionsdesigner Tommy Lee Wallace, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln, „Vergeltung: John Carpenters The Fog‘“ (44:55 min); Featurette „The Shape of The Thing to Come (: John Carpenter Ungefilmed“ über nie veröffentlichte Carpenter-Filme (8:44 min); Einführung von John Carpenter von 2003 (8:17 min); Szenenanalyse von John Carpenter von 2003 (3:30 min); Vintage-Featurette „Die Angst im Film“ von 1980 (7:42 min): Das Storyboard (1:26 min), Featurette „Horror’s Hallowed Grounds mit Sean Clark” über die Drehorte (20:22 min);Geschnittene Szenen (4:10 min); Bildergalerie (8:02 min); TV-Spots (1:36 min); US-Kinotrailer (2:50 min)



