Der Gangsterboss Fats Murdock (Edmond O’Brien) möchte seine Geliebte Jerri (Jayne Mansfield) unbedingt zu einem Star machen. Er engagiert den heruntergekommenen Presseagenten Tom Miller (Tom Ewell), der sich mit Jerri in zahlreichen angesagten Clubs herumtreibt. Hier führt die Dame ihren aufregenden Gang vor und verdreht Tom langsam aber sicher den Kopf.

Mehr als zwei Jahrzehnte nachdem er bei uns unter dem Titel Schlagerpiraten startete, wurde The Girl Can’t Help It zu einem Kultfilm in den Studentenkinos. Dies ist absolut nachvollziehbar, denn dem früheren Looney-Tunes-Trickfilmzeichner (und späteren Hausregisseur von Jerry Lewis, siehe Der Agentenschreck) Frank Tashlin gelang 1956 eine immer noch zündende Satire, die er mit Spitzen gegen Fernsehen und Musikindustrie garnierte.

Hinzu kommen atemberaubende Shownummern von seinerzeit angesagten Rock ‘n Rollern wie Eddie Cochran, Gene Vincent, Little Richard, Fats Domino,The Platters oder – besonders köstlich – die Akkordeon-Rocker The Chuckles.

Diese Mischung funktionierte, auch weil im Zentrum des Geschehens der aufregende Busenstar Jayne Mansfield und der kleine Tom Ewell, der gerade ein Jahr zuvor eine ähnliche Rolle neben Marilyn Monroe in Das verrückte siebte Jahr gespielt hatte, standen.

Schön, dass dieser wahrhaft kultige Streifen in voller Breite und Farbenpracht auf DVD vorliegt.

