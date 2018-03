The Hole: Wovor hast Du Angst?

Joe Dante erfreute den an Horror, SciFi und Parodie interessierten Zuschauer in den 80er und 90er Jahren mit leicht schrägen Genre-Filmen wie Piranhas, Das Tier, Gremlins oder Die Reise ins Ich. 2009 lief er noch einmal zu alter Form auf.

The Hole wurde in 3D gedreht und geht sehr effektiv mit Räumlichkeiten um. Doch Dante hat zum Glück mehr zu bieten als spektakuläre “Alles fliegt Dir um die Ohren“-Effekte. Vielleicht noch etwas einfühlsamer als in seinen früheren Erfolgsfilmen erzählt er von einer desolaten Familie (alleinerziehende Mutter mit zwei nicht miteinander klarkommenden Jungs), die in ein neues Haus zieht, das auf gefährlichem Terrain steht. Im Keller befindet sich ein bodenloses Loch, das jeden der hineinschaut mit seinen schlimmsten Ängsten konfrontiert.

Die FSK16-Freigabe auf dem Cover dürfte eher aus verkaufstaktischen Gründen erfolgt sein, denn The Hole ist ein nahezu komplett jugendfreier Film, der aber dennoch unglaublich spannend ist. Zwar hat Joe Dante (abgesehen von einem kleinen Gastauftritt von Roger-Corman-Urgestein Dick Miller) seine Zitier- und Parodier-Leidenschaft diesmal ziemlich zurückgefahren, doch Fans seiner Frühwerke dürften dennoch ihren Spaß haben.

Extras der Blu-ray: Making of (11:38 min), wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln, Ein Blick in die Hölle (4:46 min), Familienangelegenheiten (4:27 min), Arbeiten mit 3D am Set (5:08 min), Der Hüter der Hölle (3:21 min), Englischer Trailer (1:54 min), Wendecover

