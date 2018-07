The King of Comedy ist die fünfte Zusammenarbeit von Robert De Niro und Martin Scorsese. Der Film war 1982 ein völliger Flop und spielte – bei einem Budget von knapp 20 Millionen Dollar – wenig mehr als 2 Millionen wieder ein. Das lag sicher auch daran lag, dass The King of Comedy Erwartungen nicht erfüllte. Einen Darsteller wie Jerry Lewis hätte niemand in der Hauptrolle eines Scorcese-Films erwartet.

Der Star-Komiker spielt – wahrscheinlich gar nicht so weit von seiner tatsächlichen Persönlichkeit entfernt – den erfolgreichen Showmaster Jerry Langford spielt, der privat keinen Spaß versteht. Ausgerechnet ihn hat sich Rupert Pupkin als Idol auserkoren und erwartet Dankbarkeit dafür, dass er sich für Langfords größten Fan hielt. Noch schlimmer ist, jedoch, dass sich Pupkin auch noch für einen geborenen Komiker hält, der nur auf seine Entdeckung wartet.

Robert De Niro spielt Rupert Pupkin als einen Menschen, der zunächst durch seine große aufgesetzte Freundlichkeit nervt, doch genau genommen nicht weniger gefährlich ist, als in sein Parade-Psychopath Travis Bickle in Taxi Driver. Als Langford nicht daran denkt Pupkin zu seinem großen Durchbruch zu verhelfen, knallt er völlig durch. Kurzentschlossen entführt Pupkin sein Idol, um für sich einen TV-Auftritt zu erpressen. Unterstützt von der ebenfalls großartig durchgeknallt aufspielenden Sandra Bernhard geht Travis bei seinem Vorhaben erstaunlich brutal vor.

Martin Scorsese gelang hier nicht nur ein weiterer großartiger New-York-Film, sondern auch eine bitterböse Satire auf das Showbusiness und das Streben nach Erfolg um jeden Preis. Eine Blu-ray-Edition enthält interessantes Bonusmaterial, das unterstreicht, dass The King of Comedy ganz gewiss nicht der Tiefpunkt in den Filmografien von Robert De Niro und Martin Scorsese ist.

Die Blu-ray von Filmconfect neben dem 109-minütigen Hauptfilm das Making Of “A Shot at the Top” von 2002 (18:10 min, wie alle übrigen Untertitel wahlweise mit deutschen Untertitel), deleted and extended Scenes (39:11 min), den Bericht “Inside Rupert Pupkin“ (39:21 min)

