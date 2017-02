THE LEGO® BATMAN MOVIE

Mit Batman geht alles. In seiner nun fast 80jährigen Geschichte hat der Dunkle Ritter die abenteuerlichsten Verwandlungen durchgemacht.

Erdacht 1939 von Bob Kane und Bill Finger für DETECTIVE COMICS #27 hat die Figur alle Höhen und Tiefen durchlebt. Immer wieder wurde er gerade durch seine große Wandelbarkeit davor bewahrt, in Vergessenheit zu geraten – wie es vielen seiner Mitstreiter erging, die ähnlich alt sind.

Er hat so ziemlich in jeder kulturellen Sparte sein Zuhause. Sei es Comic, Zeitungsstrips, Bücher, Film, Musical, Zeichentrickserien, Video-Spiele, Spielzeug und vieles mehr.

Es ist wohl so, dass die Figuren, die sich im DC-Universum tummeln, zu den bekanntesten erfundenen Charakteren der Welt, die unser aller Fantasie bevölkern, gehören. Sie sind omnipräsent und in jedem erdenklichen Kreativmedium anzutreffen, das sich im Laufe der letzten Jahrzehnte als kommerziell lebensfähig erwies.

Unter ihnen auch der weltgrößte Detektiv, gleichzeitig auch die weltbekannteste Pop-Ikone und der berühmteste Superheld.

Über die Jahre hat Batman es immer wieder geschafft, die Menschen in seinen Bann zu ziehen, und dass sie seine Abenteuer verfolgen. Was macht ihn so erfolgreich und so langlebig? Was macht ihn so zeitlos und relevant? Welches ist seine Geschichte und welche Wandlungen hat er durchgemacht und welche Veränderungen hat er selber bewirkt?

Anders als andere Helden bekommt er seine Superkraft nicht durch Sonnenlicht, den Biss einer radioaktiven Spinne, eine Mutation oder durch einen chemischen Unfall.

Seine wahre Macht liegt in seiner Motivation, seiner Willenskraft und seinem Ziel. Seine Superkraft ist die Menschlichkeit.

Veränderungen bieten immer eine Chance. Das Stellen von bekannten Charakteren in neue Kontexte ist ein probates Mittel um den Figuren Neues und Interessantes abzugewinnen. Zu den wichtigsten und nachhaltigsten Stationen des Dunklen Ritters gehören das Zur-Seite-Stellen eines Robins, gespielt zu werden von Adam West, gezeichnet zu werden von Neal Adams, zurückgegekehrt mit Hilfe von Frank Miller und verfilmt worden zu sein von Christopher Nolan.

Eine der letzten großen Transformationen des Dunklen Ritters ist die Erscheinung als Lego-Figur. Der Erfolg war enorm und nun hat er seinen eigenen abendfüllenden Kinofilm: “The LEGO Batman Movie“.

Wer ganz eintauchen möchte in diese bunte Klötzchenwelt, dem seien die kindgerechten Bücher zum Kinofilm ans Herz gelegt, die nun im AMEET Verlag erscheinen. Der Verlag wurde 2015 in München gegründet und ist die Tochtergesellschaft des polnische Unternehmens AMEET Sp. z o.o. Unter anderem erscheinen hier zum Lego Batman Movie diverse Publikationen: “Das Buch zum Kinofilm“, “Chaos in Gotham City”, “Batmans coole Geheimnisse” und einige mehr.

In “Das Buch zum Kinofilm“ wird die Geschichte in kindgerechter Sprache erzählt. Ein Lesespaß auf 168 Seiten mit einem bunten Mittelteil. Und in “Chaos in Gotham City” gibt es Comics, Rätsel und Spiele. Und sogar eine Lego-Minifigur, die es in keinem Set sonst gibt. Batman im Schottenrock und Schwert – das ist, wie man weiß, sogar sehr sinnig, da Bruce‘ Vorfahren aus Schottland kamen. Und laut Bill Finger kommt der Name Bruce Wayne von Robert Bruce; während der Schottischen Unabhängigkeitskriege gegen England war er der Anführer der aufständischen Schotten. Und von 1306 bis 1329 ihr König.

“Batmans coole Geheimnisse” ist ein reich bebildertes Handbuch fürs Leben: Hier gibt Batman selbst Tipps für ein glückliches und gelungenes Leben. Kostprobe gefällig? “Nutze Deine Kräfte für das Gute“, “Sage stets die Wahrheit!“, “Handle mit Anstand“, “Habe Zeit für Deine Freunde“, “Mach Deine Hausaufgaben“, “Räume immer Dein Zimmer auf!“ und viele mehr. Seine Botschaft: “Seit edel, megacool, hilfreich und gut“. Wenn er das schafft, hat er schon viel erreicht! Eine Welt, in der Altruismus wieder mehr Bedeutung erhält ist wünschenswerter denn je. Dann hat die kleine Lego-Figur Großes bewirkt!



Norbert Elbers

