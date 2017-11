Der stinkreiche Immobilienhai Mr. Liu will ein geschützted Delfinreservat plattmachen. Daher sehen sich die Meeresbewohner gezwungen, ihre Unterwasserwelt mit allen Mitteln zu verteidigen. Sie beauftragen die schöne Meerjungfrau Shan den fiesen Playboy zu ermorden. Ausgerüstet mit den tödlichen Waffen der See, aber nicht allzu viel Talent für ihre Aufgabe, macht sich Shan daran, Liu zur Strecke zu bringen.

Dank spektakulärer Action und ungewöhnlichen Humor konnte der Hongkong-Chinese Stephen Chow mit Shaolin Kickers und Kung Fu Hustle auch in deutschen Kinos punkten. Aktuell inszenierte er den zweiterfolgreichsten Film, der je in den chinesischen Kinos gezeigt wurde. The Mermaid spielte weltweit eine halbe Milliarde Dollar ein. In unseren Lichtspielhäusern hingegen wurde der Film (außerhalb des Fantasy Filmfests) nicht gezeigt und erlebt seine Premiere daher im Heimkino.

Dies dürfte an zwei Dingen liegen. The Mermaid erzählt eigentlich eine gar nicht so weit von einem Disney-Film entfernte Liebesgeschichte, bezieht zudem aber auch eindeutig Stellung gegen Raubtier-Kapitalismus und Umweltverschmutzung, was durch einige drastische und erstaunlich brutale Szenen zum Ausdruck kommt. Daher hat The Mermaid eine FSK-16-Freigabe und ist somit kein Film für die ganze Familie.

Der Humor in The Mermaid ist wie bei vielen Werken aus Fernost sehr gewöhnungsbedürftig. Doch genau wie in Shaolin Kickers und Kung Fu Hustle sind die skurrilen Momente so spektakulär in Szene gesetzt, dass auf Staunen meist Lachen folgt. Die Mischung aus Action, Fantasy, Romantik, Musical (die Musik erinnert manchmal an La La Land) und ungewöhnlichen Humor ist unwiderstehlich!

Die Blu-ray von Capelight enthält neben dem 94-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Musik-Video “We are the Best of the World“ mit Adam Cheng, Karen Mok und Stephen Chow (2:52 min), vier chinesische Trailer (1:07 min + 1:38 min + 1:46 min + 0:32 min), sowie den deutschen Trailer (1:06 min)

